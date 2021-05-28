Юрист обосновал запрет электросамокатов: особенно поймут родители малолетних детей и владельцы собак

"Сейчас вполне справедливо можно услышать возмущение как водителей на дороге, так и пешеходов на тротуарах и пешеходных дорожках. Как водитель, хочу подтвердить, что передвижение на дороге на электрических самокатах является опасным для самих таких лиц. Водитель автомобиля во время насыщенного автомобильного движения может не заметить таких самокатчиков", - пишет юрист.

Так, отметил он, водители со стажем подтвердят, что с правой стороны существует зона невидимости, поэтому перед перестроением на правую полосу или перед поворотом направо приходится несколько раз убеждаться в отсутствии препятствия в виде другого транспортного средства.

Гораздо сложнее, говорит Магера, заметить пешехода на колесах", особенно, когда он движется со скоростью далеко не пешехода. При этом "хорошее зрение, хороший слух и максимальное внимание помогут водителю не всегда".

"Чрезвычайную опасность для столкновения представляет проезд перекрестков и пешеходных переходов. Это знают все. Поэтому на дорогах "пешеходам на колесах делать нечего. Во-первых, подвергают свою жизнь и здоровье реальной опасности. Во-вторых, создают проблемы с законом для водителя транспортного средства, которому в украинских судах придется пройти семь кругов ада, чтобы доказать свою невиновность", - объясняет юрист.

Также Магера выступает за полный запрет передвижения "пешеходов на колесах" по тротуарам, пешеходным дорожкам и паркам.

"Меня особенно поймут родители малолетних детей и владельцы собак. Особенно опасным является наезд на ребенка и человека пожилого возраста", - уверен он.

Запрет также должен касаться велосипедистов, которые ездят по тротуарам.

"Неслучайно в Правилах дорожного движения Украины запрещено движение велосипедистов по тротуарам, пешеходным дорожкам, кроме маленьких детей под присмотром взрослых. Для взрослых велосипедистов движение разрешено только на дороге и на специально выделенных велосипедных дорожках, обозначенных соответствующим дорожным знаком или соответствующей дорожной разметкой", - напомнил Магера.

В комментариях под заметкой пользователи поделились на две группы. Одни категорически против электросамокатов, и хотят, чтобы их запретили. Другие наоборот считают их полезным персональным транспортом.