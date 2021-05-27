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В Киеве подростки на электросамокатах грубо нарушают ПДР: "дети терминатора"

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Киев, Четверг 27 мая 2021 12:05
В Киеве подростки на электросамокатах грубо нарушают ПДР: "дети терминатора" В Киеве подростки на самокатах нарушают ПДР (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в последнее время электросамокаты обрели небывалую популярность. Но не все люди понимают, как ими можно пользоваться. Многие пренебрегают правилами дорожного движения, а также своей безопасностью. Так, например, подростки катаются на самокатах втроем.

Это показали на видео Киева Оперативного в Facebook.

Так, на Контрактовой площади сразу три подростка встали на самокат.

Не отстают от них и молодые люди в центре Киева - на бульваре Тараса Шевченко. Они также "рассекают" на самокате втроем.

В комментариях украинцы активно комментируют действия несовершеннолетних.

  • Я представляю какие будут пенсионеры 21 век. Раньше на лавочках кости перемывали, сейчас в Киев оперативном.
  • Хорошо что по тротуару!
  • Экономия должна быть экономной.
  • Самокатчики вже таксують! Болт на самокаті?
  • Тригада!
  • Дети Терминатора.

Как мы ранее писали, мама ребенка, которого во Львове сбили на электросамокате требует ограничения скорости для такого транспорта.

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