Юрист обґрунтував заборону електросамокатів: особливо зрозуміють батьки малолітніх дітей і власники собак

"Зараз цілком справедливо можна почути обурення як водіїв на дорозі, так і пішоходів на тротуарах і пішохідних доріжках. Як водій, хочу підтвердити, що пересування на дорозі на електричних самокатах є небезпечним для самих таких осіб. Водій автомобіля під час насиченого автомобільного руху може не помітити таких самокатників", - пише юрист.

Так, зауважив він, водії зі стажем підтвердять, що з правого боку існує зона невидимості, тому перед перелаштуванням на праву смугу чи перед поворотом праворуч доводиться декілька разів пересвідчуватися у відсутності перешкоди у вигляді іншого транспортного засобу.

Набагато складніше, каже Магера, помітити "пішохода на колесах", особливо, коли він рухається зі швидкістю далеко не пішохода. При цьому "хороший зір, хороший слух і максимальна увага допоможуть водієві не завжди".

"Надзвичайну небезпеку для зіткнення становить проїзд перехресть і пішохідних переходів. Це знають усі. Тому на дорогах "пішоходам на колесах" нема чого робити. По-перше, наражають своє життя і здоров’я на реальну небезпеку. По-друге, створюють проблеми із законом для водія транспортного засобу, якому в українських судах доведеться пройти сім кіл пекла, аби довести свою невинуватість", - пояснює юрист.

Також Магера виступає за повну заборону пересування "пішоходів на колесах" по тротуарах, пішохідних доріжках і парках.

"Мене тут особливо зрозуміють батьки малолітніх дітей і власники собак. Особливо небезпечним є наїзд на дитину і людину похилого віку", - впевнений він.

Заборона також має стосуватися велосипедистів, які їздять по тротуарах.

"Невипадково у Правилах дорожнього руху України заборонено рух велосипедистів по тротуарах, пішохідних доріжках, крім маленьких дітей під наглядом дорослих. Для дорослих велосипедистів рух дозволений лише на дорозі й на спеціально виділених велосипедних доріжках, позначених відповідним дорожнім знаком чи відповідною дорожньою розміткою", - нагадав Магера.

У коментарях під дописом користувачі поділились на дві групи. Одні категорично проти електросамокатів, і хочуть аби їх заборонили. Інші навпаки вважають їх корисним персональним транспортом.