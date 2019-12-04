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Юные украинские шахматисты завоевали "золото" и 6 серебряных медалей на чемпионате Европы (фото)

STYLERНовости спорта    04.12.2019 - 12:06
Юные украинские шахматисты завоевали "золото" и 6 серебряных медалей на чемпионате Европы (фото)
Украинка Анастасия Гнатышин стала чемпионкой Европы по молниеносным шахматам (Фото: коллаж РБК-Украина)

10-летняя Анастасия Гнатышин из Львова победила на чемпионате Европы по молниеносным шахматам

Украинка стала победительницей Чемпионата Европы по молниеносным шахматам, которые прошли в столице Эстонии. 10-летняя Анастасия Гнатышин показала в Таллинне блестящий результат и опередила 83 соперниц. Об этом передали в Управлении физической культуры и спорта Львовской ОГА на странице в Facebook.

Юная чемпионка родом из Львова. Настя участвовала в ЧЕ по молниеносным шахматам в категории среди девочек до 10 лет.

Тренером девочки является Антон Ромашов.

Юные украинские шахматисты завоевали &quot;золото&quot; и 6 серебряных медалей на чемпионате Европы (фото)

Украинка Анастасия Гнатышин победила на чемпионате Европы по молниеносным шахматам (Фото: facebook.com/sport.lviv.oda)

Сами соревнования проводятся среди юношей и девушек до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

Отмечается, что в общем украинцы - воспитанники КЗ ДЮСШ "Дебют" - на этом чемпионате завоевали 6 серебряных медалей и одну золотую.

В частности, Алексей Карвацкий занял второе место и выиграл "серебро" в категории до 10 лет (тренеры Владимир Грабинский и Ирина Бибо).

Юные украинские шахматисты завоевали &quot;золото&quot; и 6 серебряных медалей на чемпионате Европы (фото)

Украинец Алексей Карвацкий занял второе место на чемпионате Европы по молниеносным шахматам (Фото: facebook.com)

"Если учесть, что его соперниками были 183 лучших юных шахматиста Европы, то становится понятным, насколько сложными были задачи", - рассказали в КЗ ДЮСШ "Дебют" на Facebook-странице.

Две серебряные награды чемпионата Европы по быстрым шахматам завоевали Максим Дубневич (юноши до 10 лет) и София Величко (девушки до 8 лет).

Так, Дубневич получил четвертое место в этой сверхсложной категории.

На чемпионате Европы по молниеносным шахматам в Таллинне украинцы завоевали 1 золотую и 6 серебряных медалей (Фото с Facebook-страницы КЗ ДЮСШ "Дебют")

"Поздравляем тренеров Антона Ромашова, Виктора Желяндинова, Ирину Бибо и Владимира Грабинского", - говорится в публикации.

Юные украинские шахматисты завоевали &quot;золото&quot; и 6 серебряных медалей на чемпионате Европы (фото)

Украинцы завоевали "золото" и 6 "серебра" на чемпионате Европы по молниеносным шахматам (Фото: facebook.com)

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