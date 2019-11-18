Абсолютная победа: украинцы на глобальном конкурсе юных изобретателей взяли 4 "золота" (фото)

Украинцы победили на конкурсе инноваций AIGC 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Украинская сборная блестяще выступила на Глобальном конкурсе инноваций AIGC 2019

Украинские ученики-изобретатели из Малой академии наук Украины победили на Глобальном конкурсе инноваций Advanced Innovation Global Competition 2019 в Сингапуре и завоевали четыре золотые медали. Об этом рассказали в МАН на странице в Facebook.

Как отметил глава делегации, заместитель директора УЦ "МАНУ" Евгений Кудрявец, это стала большой победой для Украины в сезоне научных соревнований 2019.

В соревновании были представлены проекты, которые уже имеют рабочий прототип и готовы к запуску на мировых рынках.

В состав жюри вошли представители Массачусетского технологического института, Наньянского технологического университета, Государственного университета Малайзии и других ведущих научных учреждений мира.

"Золото" добыли София Петрушина, Назар Поночевный, Дмитрий Лопушанский и Ольга Харасахал, у которой также абсолютная победа - награда "Лучший среди лучших" (Best Award Trophy).

Украинцы победили на конкурсе инноваций AIGC 2019 (Фото: facebook.com/JAS.Ukraine)

Харасахал является не только изобретателем, но и волонтером в госпитале, девушка с 14 лет помогала воинам АТО в Мариуполе Донецкой области. Ее особый метод выявления метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний успешно применяется в Мариупольском онкодиспансере.

Самым лучшим изобретением было признано мультифункциональное устройство для незрячих HelpyEyes. Львовянин Лопушанский представил на конкурсе прибор, который позволяет людям с недостатками зрения определять цвета, уровень освещенности и препятствия поблизости.

Петрушина продемонстрировала специальный механизм оптимального устройства для чтения шрифтом Брайля, который более эффективен и довольно доступный в цене.

Поночевный на конкурсе показал сервис на базе искусственного интеллекта, который автоматически подбирает музыку к видеороликам.

В сети горячо поздравляют молодых украинских ученых изобретателей с феерической победой на престижном международном конкурсе.

Невероятный успех! Молодцы! Поздравления!

Какие молодцы! Какое счастье для руководителей, детей и их родных! Наша гордость! Поздравляем!

Поздравляем искренне! Гордимся! Спасибо МАН!

Мы гордимся вами. Верим в вас. Вы будущее Украины!

Скрин комментариев (facebook.com/JAS.Ukraine)