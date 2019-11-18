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Абсолютная победа: украинцы на глобальном конкурсе юных изобретателей взяли 4 "золота" (фото)

STYLERНовости науки    18.11.2019 - 09:53
Абсолютная победа: украинцы на глобальном конкурсе юных изобретателей взяли 4 "золота" (фото)
Украинцы победили на конкурсе инноваций AIGC 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Украинская сборная блестяще выступила на Глобальном конкурсе инноваций AIGC 2019

Украинские ученики-изобретатели из Малой академии наук Украины победили на Глобальном конкурсе инноваций Advanced Innovation Global Competition 2019 в Сингапуре и завоевали четыре золотые медали. Об этом рассказали в МАН на странице в Facebook.

Как отметил глава делегации, заместитель директора УЦ "МАНУ" Евгений Кудрявец, это стала большой победой для Украины в сезоне научных соревнований 2019.

В соревновании были представлены проекты, которые уже имеют рабочий прототип и готовы к запуску на мировых рынках.

В состав жюри вошли представители Массачусетского технологического института, Наньянского технологического университета, Государственного университета Малайзии и других ведущих научных учреждений мира.

"Золото" добыли София Петрушина, Назар Поночевный, Дмитрий Лопушанский и Ольга Харасахал, у которой также абсолютная победа - награда "Лучший среди лучших" (Best Award Trophy).

Абсолютная победа: украинцы на глобальном конкурсе юных изобретателей взяли 4 &quot;золота&quot; (фото)

Украинцы победили на конкурсе инноваций AIGC 2019 (Фото: facebook.com/JAS.Ukraine)

Харасахал является не только изобретателем, но и волонтером в госпитале, девушка с 14 лет помогала воинам АТО в Мариуполе Донецкой области. Ее особый метод выявления метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний успешно применяется в Мариупольском онкодиспансере.

Самым лучшим изобретением было признано мультифункциональное устройство для незрячих HelpyEyes. Львовянин Лопушанский представил на конкурсе прибор, который позволяет людям с недостатками зрения определять цвета, уровень освещенности и препятствия поблизости.

Петрушина продемонстрировала специальный механизм оптимального устройства для чтения шрифтом Брайля, который более эффективен и довольно доступный в цене.

Поночевный на конкурсе показал сервис на базе искусственного интеллекта, который автоматически подбирает музыку к видеороликам.

В сети горячо поздравляют молодых украинских ученых изобретателей с феерической победой на престижном международном конкурсе.

  • Невероятный успех! Молодцы! Поздравления!
  • Какие молодцы! Какое счастье для руководителей, детей и их родных! Наша гордость! Поздравляем!
  • Поздравляем искренне! Гордимся! Спасибо МАН!
  • Мы гордимся вами. Верим в вас. Вы будущее Украины!

Абсолютная победа: украинцы на глобальном конкурсе юных изобретателей взяли 4 &quot;золота&quot; (фото)

Скрин комментариев (facebook.com/JAS.Ukraine)

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