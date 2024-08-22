Юний Мехмет із серіалу "Величне століття": який вигляд зараз має актор (фото)
Популярний турецький серіал "Величне століття" представив світові безліч талановитих акторів, включно із зовсім юними, такими як Арда Анарат. Саме він зіграв роль молодого шехзаде Мехмета в цій культовій сазі.
Як за більш ніж 12 років змінився актор - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Кадр з серіалу "Величне століття"
Свою першу роль Арда Анарат отримав у 2013 році, коли успішно пройшов проби і зіграв підліткового сина Сулеймана і Хюррем.
Хоча його поява на екрані була недовгою, цього виявилося достатньо, щоб глядачі помітили його талант.
Після здобуття світової популярності, Анарат вирішив продовжити акторську кар'єру, одночасно продовжуючи навчання у французькій школі Notre Dame De Sion. Й
Його наступна роль у серіалі "Галіп Дервіш" не справила великого враження на шанувальників турецьких драм, але продюсери відразу ж побачили в ньому справжній талант.
Кадр із серіалу "Воскреслий Ертугрул"
Арда почав отримувати запрошення зніматися у найрейтинговіших проєктах. Його роль у серіалі "Воскреслий Ертугрул" переконливо продемонструвала глядачам і критикам його справжній талант.
Образ Дюндара, який він втілив, виявився настільки достовірним і багатогранним, що наразі складно уявити на його місці іншого актора.
Кар'єра актора продовжила стрімко розвиватися, і кожен новий проект за участю Анарата незмінно досягав високих рейтингів.
Сьогодні Анарату вже 24 роки, і він, як і раніше, залишається затребуваним актором у кіно.
У вільний час Арда не тільки працює над вдосконаленням акторської майстерності, а й проводить час із друзями. Він вважає за краще відпочивати на природі та грати в хокей.
Арда Анарат (фото: instagram.com/ardaanarat)
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