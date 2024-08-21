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Згадати все: який вигляд має і чим займається перший хлопець Меган Маркл

Середа 21 серпня 2024 08:15
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Згадати все: який вигляд має і чим займається перший хлопець Меган Маркл Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Відтоді як Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі у 2018 році, інтерес до її персони не згасає. Постійно з'являються нові деталі її життя до того, як вона отримала статус герцогині.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило подивитись, який зараз вигляд має перший хлопець зірки "Форс-мажору".

Перше кохання Меган звати Джошуа Сільверштейн. Вони познайомилися в літньому таборі і почали зустрічатися, коли їм було всього 13 років.

У старшій школі їхній роман закінчився, але дружні стосунки залишилися.

"Як воно буває в дітей? Вона сказала своїм друзям про мене, я - своїм, і ті все влаштували. Ми почали зустрічатися. Ми залишалися хлопцем і дівчиною до старшої школи. А потім стали просто друзями. Я іноді бачив Меган у церкві, куди ми ходили, але здебільшого підтримував зв'язок з її мамою. Вона мені розповідала, як справи у Меган", - розповів якось Джошуа.

У 2020-му році він з'явився в ефірі британської програми Lorraine і розповів телеведучій, що завжди знав, що Маркл заявить про себе світу.

Сільверштейн, до речі, не раз заступався за неї, коли їй було оголошено цькування в Мережі.

Нині Джошуа - зразковий сім'янин, письменник, викладач та активіст. Разом із дружиною Синтією він виховує трьох дітей, наймолодшому з яких чотири роки.

Згадати все: який вигляд має і чим займається перший хлопець Меган Маркл

Згадати все: який вигляд має і чим займається перший хлопець Меган Маркл

Згадати все: який вигляд має і чим займається перший хлопець Меган Маркл

Джошуа Сільверштейн з родиною (фото: instagram.com/thejoshuasilverstein)

У чоловіка також є власний бренд одягу Not Fair Wear, що пропонує футболки з оригінальними принтами.

Крім того, він із дружиною веде подкаст The Silvershteins' Show, де подружжя обговорює актуальні події.

Згадати все: який вигляд має і чим займається перший хлопець Меган Маркл

Джошуа Сільверштейн з родиною (фото: instagram.com/thejoshuasilverstein)

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