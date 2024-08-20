Важко впізнати: як сьогодні виглядає злодійка Серсея з "Гри престолів" (фото)

Серсея Ланністер - найголовніша лиходійка серіалу "Гра престолів". У цю героїню чудово перевтілилася британська акторка Ліна Хіді.

Який вигляд вона має зараз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Ліна Хіді (фото: Кіноріум)

Роль Серсеї принесла акторці не тільки всесвітню популярність, а й безліч номінацій на престижні кінонагороди.

Наприклад, у 2014 і 2015 роках Ліна була висунута на премію "Еммі" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному телесеріал"».

Після закінчення серіалу у 2019 році Хіді зробила перерву в кар'єрі, можливо, через особисті обставини.

У той час вона розійшлася я з нареченим і батьком своєї другої дитини, режисером Деном Каданом. Однак вже у 2021 році повернулася до роботи з новими силами.

Хоча проєктів небагато, вони все ж є. Наразі Ліна приділяє значну увагу громадсько-політичній діяльності: як активістка, вона активно висловлюється за мир у всьому світі, захист екології та підтримку нужденних.

Ліна Хіді (фото: instagram.com/iamlenaheadey)

У реальному житті артистка більше нагадує пацанку, що стало несподіванкою для багатьох шанувальників серіалу.

Хіді майже не користується макіяжем, але при цьому випромінює впевненість у собі.

Ліна Хіді (фото: instagram.com/iamlenaheadey)