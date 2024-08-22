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Юный Мехмет из сериала "Великолепный век": как сейчас выглядит актер (фото)

Четверг 22 августа 2024 08:15
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Юный Мехмет из сериала "Великолепный век": как сейчас выглядит актер (фото) Арда Анарат (фото: кадр из сериала "Великий век")
Автор: Иванна Пашкевич

Популярный турецкий сериал "Великолепный век" представил миру множество талантливых актеров, включая совсем юных, таких как Арда Анарат. Именно он сыграл роль молодого шехзаде Мехмета в этой культовой саге.

Как за более чем 12 лет сменился актер - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Юный Мехмет из сериала &quot;Великолепный век&quot;: как сейчас выглядит актер (фото)

Кадр из сериала "Великолепный век"

Свою первую роль Арда Анарат получил в 2013 году, когда успешно прошел пробы и сыграл подросткового сына Сулеймана и Хюррем.

Хотя его появление на экране было недолгим, этого оказалось достаточно, чтобы зрители заметили его талант.

После обретения мировой известности, Анарат решил продолжить актерскую карьеру, одновременно продолжая обучение во французской школе Notre Dame De Sion. Й

Его следующая роль в сериале "Галип Дервиш" не произвела большого впечатления на поклонников турецких драм, но продюсеры сразу же увидели в нем настоящий талант.

Юный Мехмет из сериала &quot;Великолепный век&quot;: как сейчас выглядит актер (фото)

Кадр из сериала "Воскресший Эртугрул"

Арда начал получать приглашения сниматься в самых рейтинговых проектах. Его роль в сериале "Воскресший Эртугрул" убедительно продемонстрировала зрителям и критикам его настоящий талант.

Образ Дюндара, который он воплотил, оказался настолько достоверным и многогранным, что сейчас сложно представить на его месте другого актера.

Карьера актера продолжила стремительно развиваться, и каждый новый проект с участием Анарата неизменно достигал высоких рейтингов.

Сегодня Анарату уже 24 года, и он по-прежнему остается востребованным актером в кино.

В свободное время Арда не только работает над совершенствованием актерского мастерства, но и проводит время с друзьями. Он предпочитает отдыхать на природе и играть в хоккей.

Юный Мехмет из сериала &quot;Великолепный век&quot;: как сейчас выглядит актер (фото)

Юный Мехмет из сериала &quot;Великолепный век&quot;: как сейчас выглядит актер (фото)Юный Мехмет из сериала &quot;Великолепный век&quot;: как сейчас выглядит актер (фото)Юный Мехмет из сериала &quot;Великолепный век&quot;: как сейчас выглядит актер (фото)

Арда Анарат (фото: instagram.com/ardaanarat)

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