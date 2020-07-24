Юная украинская поп-звезда спела о "запрещенной" любви: эта песня уникальна

Shy выпустила новую песню под названием "Mama Says" (фото предоставлено певицей)

Shy представила свою новую композицию "Mama Says"

Всего пару месяцев назад известная украинская певица Shy выпустила новый мини-альбом "Легiт". Но судя по всему в 2020 году поп-звезда не планирует останавливаться на достигнутом!

Едва не утраченное лето она спешит украсить солнечным дискофанк синглом "Mama Says" в лучших традициях шведской школы поп-музыки, известной на весь мир благодаря хитам Макса Мартина. "Танцевальная" Shy – это что-то новое!

Shy выпустила новую песню под названием "Mama Says" (фото предоставлено певицей)

Поклонники Shy отмечают, что с такой яркой песней молодая певица вполне могла бы попытать счастья в Нацотборе конкурса Евровидение. Не исключено! Сама же Shy не спешит с прогнозами и акцентирует внимание на истории новой песни.

"В последнее время мне импонируют книги и фильмы о жизни тинейджеров. Следить за их живой, непринужденной эмоцией, оголенным нервом и неуемной энергией всегда интересно", - говорит она.

Это и вдохновило Shy на текст о "запрещенной" любви.

"Когда тебе 17 лет, тот самый bad boy уже на заставке телефона и ты, конечно, думаешь, что эта любовь навсегда. Но только мама считает иначе", - отмечает артистка.

Shy спела на английском языке песню "Mama Says"

"Mama Says" стал уже вторым релизом Shy на новом поп-лейбле Popcycle Records. К слову, уже 9 августа певица станет специальным гостем шоукейса от Mnogo Vody на Арт-заводе Платформа. Девушка впервые представит вживую все те песни, что успела выпустить с начала 2020 года.

Ранее мы писали о том, что украинская певица подарила фанатам нежную песню-размышление.