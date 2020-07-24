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Юная украинская поп-звезда спела о "запрещенной" любви: эта песня уникальна

Пятница 24 июля 2020 21:05
Юная украинская поп-звезда спела о "запрещенной" любви: эта песня уникальна
Shy выпустила новую песню под названием "Mama Says" (фото предоставлено певицей)
Автор: Дмитрий Войналович

Shy представила свою новую композицию "Mama Says"

Всего пару месяцев назад известная украинская певица Shy выпустила новый мини-альбом "Легiт". Но судя по всему в 2020 году поп-звезда не планирует останавливаться на достигнутом!

Едва не утраченное лето она спешит украсить солнечным дискофанк синглом "Mama Says" в лучших традициях шведской школы поп-музыки, известной на весь мир благодаря хитам Макса Мартина. "Танцевальная" Shy – это что-то новое!

Юная украинская поп-звезда спела о &quot;запрещенной&quot; любви: эта песня уникальна

Shy выпустила новую песню под названием "Mama Says" (фото предоставлено певицей)

Поклонники Shy отмечают, что с такой яркой песней молодая певица вполне могла бы попытать счастья в Нацотборе конкурса Евровидение. Не исключено! Сама же Shy не спешит с прогнозами и акцентирует внимание на истории новой песни.

"В последнее время мне импонируют книги и фильмы о жизни тинейджеров. Следить за их живой, непринужденной эмоцией, оголенным нервом и неуемной энергией всегда интересно", - говорит она.

Это и вдохновило Shy на текст о "запрещенной" любви.

"Когда тебе 17 лет, тот самый bad boy уже на заставке телефона и ты, конечно, думаешь, что эта любовь навсегда. Но только мама считает иначе", - отмечает артистка.

Shy спела на английском языке песню "Mama Says"

"Mama Says" стал уже вторым релизом Shy на новом поп-лейбле Popcycle Records. К слову, уже 9 августа певица станет специальным гостем шоукейса от Mnogo Vody на Арт-заводе Платформа. Девушка впервые представит вживую все те песни, что успела выпустить с начала 2020 года.

Ранее мы писали о том, что украинская певица подарила фанатам нежную песню-размышление.

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