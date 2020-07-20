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Украинская певица подарила фанатам нежную песню-размышление

Понедельник 20 июля 2020 12:09
Украинская певица подарила фанатам нежную песню-размышление
Кристина Луговая выпустила новый трек (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Lite

Кристина Луговая презентовала новую песню о том, что все должно происходить вовремя

Украинский pop-jazz певица Кристина Луговая презентовала новый сингл "Листи". Песни Кристины давно удерживают лидирующие позиции в музыкальных чартах и ​​хит-парадах. Но композиция "Листи" начинает новый этап в творчестве певицы.

"Листи" - песня-размышление о том, что все должно происходить вовремя. О письмах, которые мы очень ждем. Поскольку "письма", которые опаздывают, могут не найти своего адресата. Поэтому, после долгих лет размышлений, известный шведский стриминговый сервис Spotify начал работу в Украине именно тогда, когда украинцы вовремя поняли, что необходимо поддерживать создателей музыки.

"Для каждого из нас важно вовремя сказанное доброе слово, поддержка, действие и проявление любви. Своевременный ответ и любовь. Счастлива, что мои “Листи” после полуторагодовалого перерыва в релизах, наконец будут доставлены моим адресатам - моим слушателям. Слушаем мою первую сюжетную песню и пусть все жизненные письма приходят вовремя", - рассказывает Луговая.

Христина Лугова - Листи

Сингл "Листи" - это, лирическое начало серии релизов в поддержку нового альбома певицы, выход которого запланирован в конце августа.

Поклонники в восторге от нового творения артистки.

  • Як ніжно!
  • Дуже сподобалось!
  • Пісня бере за душу! Все просто супер! Будь щаслива!
  • Браво, Христино! Прекрасна робота, чарівна музика та спів.
  • Чудово, Христино, чудово! Все бездоганно: і спів, і вишукано стриманий музичний супровід - гарний аранжувальник. Христино, ви неповторні!

Напомним, до этого Кристина радовала украинцев такими песнями, как "Відлітали журавлі", "Мокрі вулиці" и другими.

Христина Лугова - Мокрі вулиці

Христина Лугова - Відлітали журавлі

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