Украинская певица подарила фанатам нежную песню-размышление

Кристина Луговая презентовала новую песню о том, что все должно происходить вовремя
Украинский pop-jazz певица Кристина Луговая презентовала новый сингл "Листи". Песни Кристины давно удерживают лидирующие позиции в музыкальных чартах и хит-парадах. Но композиция "Листи" начинает новый этап в творчестве певицы.
"Листи" - песня-размышление о том, что все должно происходить вовремя. О письмах, которые мы очень ждем. Поскольку "письма", которые опаздывают, могут не найти своего адресата. Поэтому, после долгих лет размышлений, известный шведский стриминговый сервис Spotify начал работу в Украине именно тогда, когда украинцы вовремя поняли, что необходимо поддерживать создателей музыки.
"Для каждого из нас важно вовремя сказанное доброе слово, поддержка, действие и проявление любви. Своевременный ответ и любовь. Счастлива, что мои “Листи” после полуторагодовалого перерыва в релизах, наконец будут доставлены моим адресатам - моим слушателям. Слушаем мою первую сюжетную песню и пусть все жизненные письма приходят вовремя", - рассказывает Луговая.
Христина Лугова - Листи
Сингл "Листи" - это, лирическое начало серии релизов в поддержку нового альбома певицы, выход которого запланирован в конце августа.
Поклонники в восторге от нового творения артистки.
Напомним, до этого Кристина радовала украинцев такими песнями, как "Відлітали журавлі", "Мокрі вулиці" и другими.
Христина Лугова - Мокрі вулиці
Христина Лугова - Відлітали журавлі
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