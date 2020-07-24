Юна українська поп-зірка заспівала про "заборонене" кохання: ця пісня унікальна

Shy випустила нову пісню під назвою "Mama Says" (фото надане співачкою)

Shy представила свою нову композицію "Mama Says"

Всього пару місяців тому відома українська співачка Shy випустила новий міні-альбом "Легіт". Але судячи з усього в 2020 році поп-зірка не планує зупинятися на досягнутому!

Ледь не втрачене літо вона поспішає прикрасити сонячним діскофанк синглом "Mama Says" в кращих традиціях шведської школи поп-музики, відомої на весь світ завдяки хітам Макса Мартіна. "Танцювальна" Shy - це щось нове!

Shy випустила нову пісню під назвою "Mama Says" (фото надане співачкою)

Шанувальники Shy відзначають, що з такою яскравою піснею молода співачка цілком могла б спробувати щастя в Нацвідборі конкурсу Євробачення. Не виключено! Сама ж Shy не поспішає з прогнозами і акцентує увагу на історії нової пісні.

"Останнім часом мені імпонують книги і фільми про життя тінейджерів. Стежити за їх живою, невимушеною емоцією, оголеним нервом і невгамовною енергією завжди цікаво", - каже вона.

Це і надихнуло Shy на текст про "заборонене" кохання.

"Коли тобі 17 років, той самий bad boy вже на заставці телефону і ти, звичайно, думаєш, що ця любов назавжди. Але тільки мама вважає інакше", - зазначає артистка.

Shy заспівала англійською мовою пісню "Mama Says"

"Mama Says" став вже другим релізом Shy на новому поп-лейблі Popcycle Records. До речі, вже 9 серпня співачка стане спеціальним гостем шоукейсу від Mnogo Vody на Арт-Платформа заводі. Дівчина представить вперше наживо всі ті пісні, що встигла випустити з початку 2020 року.

Раніше ми писали про те, що українська співачка подарувала фанатам ніжну пісню-роздум.