Юна Глорія з "Дикого ангела": як змінилася акторка через 26 років (фото)

Габріела зіграла в серіалі роль близької подруги Мілагрос - Глорії. Цікаво, що участь у цій теленовелі стала для неї акторським дебютом, адже до цього вона працювала ведучою молодіжної програми.

Після успіху "Дикого ангела" Сарі почала регулярно отримувати пропозиції зніматися, хоча здебільшого їй діставалися не головні ролі. Габріела Сарі (фото: instagram.com/gabrielasari)

Однак найбільше часу акторка присвячує театру, де її можна побачити значно частіше, ніж на екранах.

Крім кіно, вона займається вокалом і також працювала в телешоу "Ми сім'я".

В особистому житті Габріела Сарі також знайшла своє щастя. З 2014 року вона одружена з аргентинським журналістом Даріаном Шайманом, і разом пара виховує доньку Донну.

Габріела Сарі з чоловіком і донькою(фото: instagram.com/gabrielasari)

Заради доньки Габріела зробила паузу в кар’єрі на цілих чотири роки. Варто зазначити, що навіть зараз вона залишається такою ж привабливою та чарівною.

Вона підтримує чудову фізичну форму та вражає своєю пластичністю, яку часто демонструє у своїх соціальних мережах.

Габріела Сарі (фото: instagram.com/gabrielasari)