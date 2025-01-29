Юная Глория из "Дикого ангела": как изменилась актриса спустя 26 лет (фото)

Габриэла сыграла в сериале роль близкой подруги Милагрос - Глории. Интересно, что участие в этой теленовелле стало для нее актерским дебютом, ведь до этого она работала ведущей молодежной программы.

После успеха "Дикого ангела" Сари начала регулярно получать предложения сниматься, хотя по большей части ей доставались не главные роли. Габриэла Сари (фото: instagram.com/gabrielasari)

Однако больше всего времени актриса посвящает театру, где ее можно увидеть значительно чаще, чем на экранах.

Помимо кино, она занимается вокалом и также работала в телешоу "Мы семья".

В личной жизни Габриэла Сари также нашла свое счастье. С 2014 года она замужем за аргентинским журналистом Дарианом Шайманом, и вместе пара воспитывает дочь Донну.

Габриэла Сари с мужем и дочкой(фото: instagram.com/gabrielasari)

Ради дочери Габриэла сделала паузу в карьере на целых четыре года. Стоит отметить, что даже сейчас она остается такой же привлекательной и очаровательной.

Она поддерживает отличную физическую форму и поражает своей пластичностью, которую часто демонстрирует в своих социальных сетях.

Габриэла Сари (фото: instagram.com/gabrielasari)