Юмористы не осмелились шутить над Зеленским на "Лиге смеха" в Одессе (видео)

Владимир Зеленский, который ранее был бессменным ведущим шоу "Лиги смеха", на этот раз предстал в новом статусе и приехал в Одессу на шоу в качестве зрителя. Об этом информирует Думская.

К слову, на этот раз проносить бутылки, стаканы и прочие емкости запрещалось. Зеленский пришел вместе с сыном, женой, Андреем Богданом и занял место в первом ряду фанзоны.

Зеленский в Одессе - видео с Лиги смеха

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтоб ему было завидно", - шуточно обратился к участникам Кошевой, который после повышения Зеленского стал новым ведущим "Лиги смеха".

Зеленский в Одессе - видео с Лиги смеха

Юмор касался зачастую тем политики: здесь успели обсудить и Порошенко, и Юлию Владимировну, и мэра Кличко. А вот разговоры о Зеленском старались обходить стороной.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан уже запостил на своей странице в соцсети Facebook фото, где он стоит вместе с Евгением Кошевым и Владимиром Зеленским.

Зеленский в Одессе - видео с Лиги смеха (фото: facebook.com/dumskaya.net)

Напомним, что 26 июля президент Владимир Зеленский отправился в Одессу с визитом и взял с собой Андрея Богдана. В самолете Зеленский сделал селфи со школьниками, которые его разбудили ради фото.

Также читайте, как президент Украины Владимир Зеленский приехал на "Лигу смеха" в Одессу, в пятницу, 26 июля. Визит Президента и его супруги ранее вызвал ажиотаж на одном из одесских пляжей.