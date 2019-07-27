ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент и премьер-министр: Богдан взорвал сеть провокационным фото

STYLERЖизнь    27.07.2019 - 08:30
Президент и премьер-министр: Богдан взорвал сеть провокационным фото
Фото: Владимир Зеленский и Андрей Богдан (instagram.com/zelenskiy_official)

Андрей Богдан сфотографировался с Зеленским и Кошевым

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в соцсети фото, где "назвал" нового премьер-министра Украины. На снимке он изображен с Евгением Кошевым (участником Квартала 95) и президентом Владимиром Зеленским. 

Фото сделано в Одессе, куда Богдан отправился с Зеленским. Его можно увидеть на Facebook-странице главы Офиса.

"Президент, Голова ОПУ, і Премьер-министр", - подписал Богдан снимок.

Президент и премьер-министр: Богдан взорвал сеть провокационным фотоФото: Богдан, Кошевой и Зеленский (Андрей Богдан/Facebook)

Подписчики Богдана написали, что на фото все трое прекрасно выглядят. 

  • Понимаю еще ейфория от успехов , но спуститесь к нашему уже уровняю Мы не можем так долго изменений ждать. Потому что опять они нас.
  • Три богатыря.
  • И кто еще шоумен.
  • Отличный премьер! Ну не туалетного ж воришку Срачкована в самом деле!
  • Классное фото
  • То, что надо
  • Красавцы! И куда это группа захвата собралась?

Президент и премьер-министр: Богдан взорвал сеть провокационным фото

Президент и премьер-министр: Богдан взорвал сеть провокационным фотоСкриншот комментариев (Андрей Богдан /Facebook)

Некоторые украинцы совсем не поняли шутку Богдана.

  • Трое необразованных оленей.
  • Премьер? А кто с левого бока? Мэр Киева?
  • Гайдаевский сюжет.

Президент и премьер-министр: Богдан взорвал сеть провокационным фотоСкриншот комментариев (Андрей Богдан /Facebook)

Напомним, что 26 июля президент Владимир Зеленский отправился в Одессу с визитом и взял с собой Андрея Богдана. В самолете Зеленский сделал селфи со школьниками, которые его разбудили ради фото.

Также читайте, как президент Украины Владимир Зеленский приехал на "Лигу смеха" в Одессу, в пятницу, 26 июля. Визит Президента и его супруги ранее вызвали ажиотаж на одном из одесских пляжей. 

Зеленский в черных очках пришел на "Лигу смеха": появились фото Сонный Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и осчастливил детей
Новости Украины Владимир Зеленский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь