Юля Верба потрапила в лікарню через дорогу каблучку Cartier: що сталося

Справа в тому, що Верба вирішила вперше після пологів одягнути улюблені каблучки, серед яких ювелірний виріб від всесвітньо відомого бренду Cartier вартістю приблизно 4 тис. євро.

Під час вагітності Юля часто скаржилася на набряки і те, що не може носити прикраси, які їй дуже подобаються. Зараз, майже через 2 тижні після народження доньки, дівчина захотіла одягнути каблучки, але, на жаль, зняти самостійно Верба їх не змогла.

Все це вона транслювала у себе в Stories: спочатку вона показувала безуспішні спроби зняти каблучки з розпухлого пальця за допомогою "народних методів", а о 22:58 показалася вже зі своїм обранцем Костянтином у машині, коли вона прямувала до травмпункту.

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"Тепер веземо Юлю знімати каблучки, а перед цим намагалися зняти майонезом", - жартувала блогерка.

Потім вона опублікувала фото з розрізаною каблучкою Cartier на пальці.

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"Картьє вийшло з чату", - підписала вона Stories.

Також дівчина додала, що потрібно було почекати, поки організм відновиться після пологів і зникнуть набряки, але чомусь саме сьогодні їй захотілося їх одягнути.

Потім вона показала наступне фото, на якому були розрізані вже обидві каблучки.

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"Головне, що врятували палець, він уже сильно спух. А каблучки будуть нові. А ці залишаться на згадку. Одне з них я носила щодня чотири роки", - зазначила Юля Верба.

Юля Верба з донькою та її батьком (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)