Юля Верба попала в больницу из-за дорогого кольца Cartier: что произошло

Дело в том, что Верба решила впервые после родов надеть любимые кольца, среди которых ювелирное изделие от всемирно известного бренда Cartier стоимостью около 4 тыс. евро.

Во время беременности Юля часто жаловалась на отеки и то, что не может носить украшения, которые ей очень нравятся. Сейчас, спустя почти 2 недели после рождения дочери, девушка захотела надеть кольца, но, к сожалению, снять самостоятельно Верба их не смогла.

Все это она транслировала у себя в Stories: сначала она показывала безуспешные попытки снять кольца с распухшего пальца с помощью "народных методов", а в 22:58 показалась уже со своим избранником Константином в машине, когда она направлялись в травмпункт.

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"Теперь везем Юлю снимать кольца, а перед этим пытались снять майонезом", - шутила блогерша.

Затем она опубликовала фото с разрезанным кольцом Cartier на распухшем пальце.

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"Картье вышло из чата", - подписала она Stories.

Также девушка добавила, что нужно было подождать, пока организм восстановится после родов и уйдут отеки, но ей почему-то именно сегодня захотелось их надеть.

Затем она показала следующее фото, на котором были разрезаны уже оба кольца.

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"Главное, что спасли палец, он уже сильно опух. А кольца будут новые. А эти останутся на память. Одно из них я носила каждый день четыре года", - поделилась Юля Верба.

Юля Верба с дочкой и ее отцом (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)