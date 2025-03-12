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Юлія Буйновська зачарувала відвертою фотосесію: навіть її чоловік не стримав емоцій

Середа 12 березня 2025 14:00
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Юлія Буйновська зачарувала відвертою фотосесію: навіть її чоловік не стримав емоцій Юлія Буйновська (фото: instagram.com/buinovska_julia)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська акторка Юлія Буйновська, відома за серіалами "Парочка слідчих" та "Полкан", вразила пікантною фотосесію.

Детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram акторки.

Впізнаваність Юлії Буйновської зросла після зйомок в українському серіалі "Парочка слідчих", де вона зіграла амбітну керівницю Софію в дуеті з відомим актором Костянтином Октябрським. Тепер до зірки українських серіалів прикута особлива увага.

Після успішного проєкту Юлія продовжує активно зніматися, демонструючи свою акторську майстерність. Любить дівчина й позувати перед фотокамерою. Так, у своєму особистому блозі вона поділилася результатами нової фотосесії.

Цього разу зірка наважилася на розкуті образи. В стилі голлівудських суперстарів Юлія вбралася у модну шовкову спідницю довгого крою та прозорий лонгслів, який накинула на оголений бюст. Доповненням образу стала зібрана зачіска.

Юлія Буйновська зачарувала відвертою фотосесію: навіть її чоловік не стримав емоційЮлія Буйновська у відвертій фотосесії (фото: instagram/buinovska_julia)

На інших фото акторка позує в тому самому лонгсліві, проте вже у білій спідниці з драпіруванням, яка додає образу ніжності та пікантності водночас.

Юлія Буйновська зачарувала відвертою фотосесію: навіть її чоловік не стримав емоційЮлія Буйновська у модному образі (фото: instagram/buinovska_julia)

Як відреагували в мережі

Одним з перших на результати фотосету відреагував чоловік Юлії, відомий український актор Єгор Козлов.

"Пекельно гарно", - написав він у коментарях.

Підписники також поділилися приємними враженнями від нових фото акторки:

  • "Неймовірна".
  • "Яка краса".
  • "Які кадри!"
  • "Божественна".
  • "Несіть вогнегасник".
  • "Довершена! Елегантна! З глибокою душею".

Юлія Буйновська зачарувала відвертою фотосесію: навіть її чоловік не стримав емоційЮлія Буйновська у новій фотосесії (фото: instagram/buinovska_julia)

Юлія Буйновська та Єгор Козлов: що відомо про кохання пари

Українські актори одружилися у 2022 році. До того були разом уже два роки. Познайомилися на знімальному майданчику. Між ними одразу з'явилася симпатія, і вже за тиждень після початку знімань актори стали парою.

Про сімейне життя почали замислюватися ще взимку 2021-го. Козлов навіть хотів зробити пропозицію руки та серця в Парижі, але повномасштабна війна зруйнувала плани.

Юлію вторгнення росіян застало в Харкові. Після повернення до Києва коханий Єгор одразу запропонував одружитися. Так, у 2022-му, на другу річницю стосунків, актори офіційно стали подружжям.

До речі, закохані зіграли скромне весілля. Від традиційних нарядів відмовилися. Натомість віддали перевагу образам в нюдових кольорах.

Юлія Буйновська зачарувала відвертою фотосесію: навіть її чоловік не стримав емоційЮлія Буйновська та Єгор Козлов (фото: instagram.com/yehor_kozlov)

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Для написання матеріалу були використані Instagram Юлії Буйновської, сайт 1+1.

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