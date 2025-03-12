Юлія Буйновська зачарувала відвертою фотосесію: навіть її чоловік не стримав емоцій
Українська акторка Юлія Буйновська, відома за серіалами "Парочка слідчих" та "Полкан", вразила пікантною фотосесію.
Детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram акторки.
Впізнаваність Юлії Буйновської зросла після зйомок в українському серіалі "Парочка слідчих", де вона зіграла амбітну керівницю Софію в дуеті з відомим актором Костянтином Октябрським. Тепер до зірки українських серіалів прикута особлива увага.
Після успішного проєкту Юлія продовжує активно зніматися, демонструючи свою акторську майстерність. Любить дівчина й позувати перед фотокамерою. Так, у своєму особистому блозі вона поділилася результатами нової фотосесії.
Цього разу зірка наважилася на розкуті образи. В стилі голлівудських суперстарів Юлія вбралася у модну шовкову спідницю довгого крою та прозорий лонгслів, який накинула на оголений бюст. Доповненням образу стала зібрана зачіска.
Юлія Буйновська у відвертій фотосесії (фото: instagram/buinovska_julia)
На інших фото акторка позує в тому самому лонгсліві, проте вже у білій спідниці з драпіруванням, яка додає образу ніжності та пікантності водночас.
Юлія Буйновська у модному образі (фото: instagram/buinovska_julia)
Як відреагували в мережі
Одним з перших на результати фотосету відреагував чоловік Юлії, відомий український актор Єгор Козлов.
"Пекельно гарно", - написав він у коментарях.
Підписники також поділилися приємними враженнями від нових фото акторки:
- "Неймовірна".
- "Яка краса".
- "Які кадри!"
- "Божественна".
- "Несіть вогнегасник".
- "Довершена! Елегантна! З глибокою душею".
Юлія Буйновська у новій фотосесії (фото: instagram/buinovska_julia)
Юлія Буйновська та Єгор Козлов: що відомо про кохання пари
Українські актори одружилися у 2022 році. До того були разом уже два роки. Познайомилися на знімальному майданчику. Між ними одразу з'явилася симпатія, і вже за тиждень після початку знімань актори стали парою.
Про сімейне життя почали замислюватися ще взимку 2021-го. Козлов навіть хотів зробити пропозицію руки та серця в Парижі, але повномасштабна війна зруйнувала плани.
Юлію вторгнення росіян застало в Харкові. Після повернення до Києва коханий Єгор одразу запропонував одружитися. Так, у 2022-му, на другу річницю стосунків, актори офіційно стали подружжям.
До речі, закохані зіграли скромне весілля. Від традиційних нарядів відмовилися. Натомість віддали перевагу образам в нюдових кольорах.
Юлія Буйновська та Єгор Козлов (фото: instagram.com/yehor_kozlov)
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Для написання матеріалу були використані Instagram Юлії Буйновської, сайт 1+1.