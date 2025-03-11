Тарас Цимбалюк зачарував фото мами-красуні: як вона виглядає

Популярний український актор, зірка телесеріалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша", а також фільмів "Коли ти вийдеш заміж" та "Песики" Тарас Цимбалюк вперше за довгий час показав фото зі своєю мамою.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Як виглядає мама Тараса Цимбалюка

"Мамочка приїхала", - зазначив у підписі до фото актор.

На знімку він позує поруч із мамою Тетяною Василівною. Варто зазначити, що вона слідкує за модними трендами та має досить стильний вигляд.

Для прогулянки столицею мама Цимбалюка обрала аутфіт у трендовому коричневому відтінку: штани прямого крою, лонгслів і коротку шкіряну куртку. Завершити образ вона вирішила чорними лоферами та місткою сумкою.



Цимбалюк показав маму на нових фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Сам актор теж обрав "лук" зі шкіряною курткою, широкими штанами та кедами.

Як відреагували в мережі

Фоловери популярного актора одразу ж почали коментувати його публікацію - багато хто зазначив, що його мама дуже гарно виглядає:

"Яка шикарна жінка, тепер все зрозуміло, в кого ви пішли"

"Яка красива і стильна матуся"

"Дуже красива мама"

"Тарасе, запитайте свою маму, який її секрет у вихованні такого гідного чоловіка? Я - мама хлопчика, мені потрібно знати"

"Тетяна Василівна неймовірно стильна і жіночна"

"Яка мама гарна, красива, стильна"

"Мама-красуня"

"Неймовірні".

Нагадаємо, Цимбалюк - український актор, який здобув популярність завдяки своїм ролям у телесеріалах і кіно.

Став широко відомим після участі в низці успішних проєктів, серед яких особливо виділяються ролі в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя". Серед останніх його робіт - у фільмах "Коли ти вийдеш заміж" і "Песики".

Окрім роботи в кіно, Тарас активно веде соціальні мережі, де ділиться моментами свого життя і творчості.



Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Вас також може зацікавити