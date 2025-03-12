Юлия Буйновская очаровала откровенной фотосессией: даже ее муж не сдержал эмоций
Украинская актриса Юлия Буйновская, известная по сериалам "Парочка слідчих" и "Полкан", поразила пикантной фотосессией.
Подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.
Узнаваемость Юлии Буйновской возросла после съемок в украинском сериале "Парочка слідчих", где она сыграла амбициозную руководительницу Софию в дуэте с известным актером Константином Октябрьским. Теперь к звезде украинских сериалов приковано особое внимание.
После успешного проекта Юлия продолжает активно сниматься, демонстрируя свое актерское мастерство. Любит девушка и позировать перед фотокамерой. Так, в своем личном блоге она поделилась результатами новой фотосессии.
На этот раз звезда решилась на раскованные образы. В стиле голливудских суперстаров Юлия нарядилась в модную шелковую юбку длинного кроя и прозрачный лонгслив, который накинула на обнаженный бюст. Дополнением образа стала собранная прическа.
Юлия Буйновская в откровенной фотосессии (фото: instagram/buinovska_julia)
На других фото актриса позирует в том же лонгсливе, однако уже в белой юбке с драпировкой, которая добавляет образу нежности и пикантности одновременно.
Юлия Буйновская в модном образе (фото: instagram/buinovska_julia)
Как отреагировали в сети
Одним из первых на результаты фотосета отреагировал муж Юлии, известный украинский актер Егор Козлов.
"Адски красиво", - написал он в комментариях.
Подписчики также поделились приятными впечатлениями от новых фото актрисы:
- "Невероятная".
- "Какая красота".
- "Какие кадры!"
- "Божественная".
- "Несите огнетушитель".
- "Совершенная! Элегантная! С глубокой душой".
Юлия Буйновская в новой фотосессии (фото: instagram/buinovska_julia)
Юлия Буйновская и Егор Козлов: что известно о любви пары
Украинские актеры поженились в 2022 году. До этого были вместе уже два года. Познакомились на съемочной площадке. Между ними сразу появилась симпатия, и уже через неделю после начала съемок актеры стали парой.
О семейной жизни начали задумываться еще зимой 2021-го. Козлов даже хотел сделать предложение руки и сердца в Париже, но полномасштабная война разрушила планы.
Юлию вторжение россиян застало в Харькове. По возвращении в Киев любимый Егор сразу предложил пожениться. Так, в 2022-м, на вторую годовщину отношений, актеры официально стали супругами.
Кстати, влюбленные сыграли скромную свадьбу, от традиционных нарядов отказались. Вместо этого отдали предпочтение образам в нюдовых цветах.
Юлия Буйновская и Егор Козлов (фото: instagram.com/yehor_kozlov)
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Для написания материала были использованы Instagram Юлии Буйновской, сайт 1+1.