Брітні Спірс показала 18-річного сина і похизувалася його талантом (відео)

Американська поп-зірка Брітні Спірс показала, як проводить час з молодшим сином Джейденом, і похизувалася його талантом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Брітні Спірс налагодила стосунки зі своїми синами, з якими довгий час майже не спілкувалася.

Останнім часом діти все частіше бувають поруч із нею, а співачка із задоволенням ділиться з прихильниками щасливими сімейними моментами. Брітні Спірс зі своїми синами (фото: instagram.com/britneyspears)

Днями виконавиця опублікувала кілька роликів за участю її 18-річного сина Джейдена.

На одному з відео хлопець демонструє свій талант, майстерно граючи на фортепіано.

Зіркова мама була у захваті від гри молодшого спадкоємця та не приховувала своєї гордості.

"Він - геній, і я в захваті від нього! Не можу повірити, що він мій!", - написала співачка.

В іншому відео Джейден виконує реп, а Спірс захоплено реагує на його здібності.

Зазначимо, що у Брітні Спірс також є двоє синів: старший Шон, який народився у 2005 році, та молодший Джейден, який з’явився на світ у 2006-му.

Дітей вона народила у шлюбі з американським хореографом Кевіном Федерлайном, але їхній союз розпався влітку 2007 року. Брітні Спірс зі своїми синами (фото: instagram.com/britneyspears)

1 жовтня того ж року Федеральний суд Лос-Анджелеса передав право опіки над дітьми Федерлайну, а Брітні зобов’язали пройти примусове лікування в психіатричній клініці.

З січня 2008-го до вересня 2021-го співачка перебувала під опікою свого батька Джеймі Спірса. Лише 29 вересня 2021 року суддя Верховного суду Лос-Анджелеса ухвалила рішення про його відсторонення від опікунства.

У жовтні 2023 року знаменитість випустила мемуари, де відверто розповіла про складні моменти свого життя, зокрема про аборт, наркотики та непрості стосунки з рідними.

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