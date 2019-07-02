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Яйцеклетка для мамы: Орбакайте отреагировала на слухи о детях Пугачевой

STYLERПерсоны    02.07.2019 - 11:48
Яйцеклетка для мамы: Орбакайте отреагировала на слухи о детях Пугачевой
Пугачева использовала яйцеклетку дочери - Орбакайте ответила на слухи (коллаж: РБК-Украина)

Биологическое материнство Пугачевой вызвало ряд сомнений

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте впервые прокомментировала слухи, которые ходили в СМИ в последнее время о том, что она является биологической матерью детей Аллы Борисовны и Максима Галкина. Об этом певица написала на своей Instagram-странице.

Напомним, подобные слухи возникли не беспочвенно. Так, Алла Борисовна утверждает, что Лиза и Гарри, которых родила суррогатная мать, были "зачаты в пробирке" при помощи биологического материала, взятого у Пугачевой и Галкина.

Пугачева сказала, что заморозила свои яйцеклетки еще в 1996 году, когда ей было 46. Однако практика замораживания женского биологического материала появилась в Европе лишь в 2002 году, и лишь с 2010 замороженные яйцеклетки стали использовать при экстракорпоральном оплодотворении.

Яйцеклетка для мамы: Орбакайте отреагировала на слухи о детях Пугачевой

Лиза и Гарри Галкины (фото: instagram.com/allasuperstar)

Тем не менее, Кристина Орбакайте назвала эту информацию "домыслами желтой прессы".

"Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая "пресса" превосходит себя. Всем хорошего вечера", - прокомментировала певица.

Яйцеклетка для мамы: Орбакайте отреагировала на слухи о детях Пугачевой

Скрин: instagram.com/orbakaite_k

Напомним, ранее мы писали о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин планируют покинуть Россию.

А также сообщали о том, что Примадонна серьезно больна и коварный недуг прогрессирует.

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