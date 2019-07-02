Яйцеклітина для мами: Орбакайте відреагувала на чутки про дітей Пугачової

Пугачова використовувала яйцеклітину доньки - Орбакайте відповіла на чутки (колаж: РБК-Україна)

Біологічне материнство Пугачової викликало ряд сумнівів

Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте вперше прокоментувала чутки, які ходили в ЗМІ останнім часом про те, що вона є біологічною матір'ю дітей Алли Борисівни і Максима Галкіна. Про це співачка написала на своїй Instagram-сторінці.

Нагадаємо, подібні чутки виникли не безпідставно. Так, Алла Борисівна стверджує, що Ліза і Гаррі, яких народила сурогатна мати, були "зачаті в пробірці" за допомогою біологічного матеріалу, взятого у Пугачової і Галкіна.

Пугачова сказала, що заморозила свої яйцеклітини ще в 1996 році, коли їй було 46. Однак практика заморожування жіночого біологічного матеріалу з'явилася в Європі лише в 2002 році, і лише з 2010 заморожені яйцеклітини стали використовувати при екстракорпоральному заплідненні.

Ліза і Гаррі Галкіни (фото: instagram.com/allasuperstar)

Тим не менш, Крістіна Орбакайте назвала цю інформацію "домислами жовтої преси".

"Вирішила подивитися новини. Так, тепер точно зрозуміло, наша жовта "преса" перевершує себе. Всім гарного вечора", - прокоментувала співачка.

Скрін: instagram.com/orbakaite_k

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін планують покинути Росію.

А також повідомляли про те, що Примадонна серйозно хвора і підступна недуга прогресує.