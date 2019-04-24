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Пугачева больна: страшный недуг прогрессирует

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 18:56
Пугачева больна: страшный недуг прогрессирует
Алла Пугачева (фото: facebook.com/ZhurnalLiza)

Алла Пугачева выступила на своем юбилейном концерте, но она себя неважно чувствует

Алла Пугачева плохо себя чувствует из-за того, что страдает от диабета. Об этом российским СМИ рассказал режиссер Марк Рудинштейн. Журналисты также отметили, что Примадонне было сложно так долго выступать и танцевать на своем концерте в Кремле 17 апреля.

Ранее у Пугачевой был диагностирован диабет и у певицы также имеются проблемы с сердцем.

Рудинштейн рассказал, что у него диабет, и он 10 лет уже принимает инсулин. При этом режиссер часто ложиться в больницу.

"Это нельзя, то нельзя, кому нужна такая жизнь? Вот и позволяю себе иногда маленькие слабости - мороженое например. У Пугачевой тоже диабет и тоже, говорят, она плоха", - сообщил Рудинштейн.

Пугачева больна: страшный недуг прогрессирует

Алла Пугачева в компании друзей (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Он также рассказал о том, что от диабета страдает еще один известный человек - это актер Армен Джигарханян. При этом у него уже очень плохо со здоровьем.

Напомним, что Анастасия Волочкова опозорилась на концерте Аллы Пугачевой. Бывшая балерина неожиданно поднялась на сцену во время праздничного концерта Примадонны.

Ранее сообщалось о том, что Пугачева ужаснула внешним видом на банкете, который устроили по случаю 70-летия певицы. Банкет был организован в самом дорогом ресторане на московской Рублевке.

Мы также писали о том, что астролог Влад Росс рассказал о неприятностях в жизни Пугачевой.

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