ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Яйця С0, С1 і С2: як по маркуванню зрозуміти, що ви купили добірний "десяток"

Новость на русском →
Вівторок 24 травня 2022 12:55
Яйця С0, С1 і С2: як по маркуванню зрозуміти, що ви купили добірний "десяток" Фото: яйця якої категорії найякісніші (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Маркування яєць - С0, С1, С2 і так далі - означає клас курячого яйця і його розмір. Від класу залежить термін зберігання, якість, а якщо додати характеристику "розмір" - ми отримаємо різні ціни на десяток яєць.

Як навчитися читати маркування яєць, читайте нижче в матеріалі Styler.

Згідно з ДСТУ 5028:2008. "Яйця курячі харчові технічні умови (33861)", продукція ділиться на кілька категорій.

Залежно від якості та терміну зберігання до дня реалізації (від виробника до споживача):

  • харчові дієтичні (Д);
  • яйця класу "extra" (для експорту);
  • харчові класу А (експорт);
  • харчові столові (С);
  • харчові класу В (експорт);
  • харчові охолоджені (зберігаються при температурі нижче нуля);
  • для промислового переробляння - переробні.

Залежно від маси харчові яйця поділяють на такі категорії:

  • відбірні (В) - маса 73 г і більше;
  • вищої категорії (0) - від 63 до 72,9 г;
  • першої категорії (1) - від 53 до 62,9 г;
  • другої категорії (2) - від 45 до 52,9 г;
  • дрібні (М) - від 35 до 44,9 г

На полицях українських магазинів найчастіше зустрічаються "харчові столові" яйця різної маси, рідше - харчові дієтичні (вони теж можуть бути різної маси).

Що таке "дієтичне" і "столове" яйце

До дієтичних належать свіжі харчові яйця, термін зберігання яких не перевищує 7 діб, не враховуючи дня знесення, які зберігають за температури від 0 до +20 градусів.

Яйця, не реалізовані протягом 7 діб, стають столовими - термін зберігання яких підвищується до 25 діб.

Таким чином маркування С0 буде означати, що це яйце, яке має зберігатися не більше 25 діб, і мати масу від 63 до 72,9 грамів.

Дивіться нижче табличку з маркуванням яєць:

Яйця С0, С1 і С2: як по маркуванню зрозуміти, що ви купили добірний &quot;десяток&quot;

Раніше лікарі з'ясували, що станеться зі здоров'ям, якщо часто їсти курячі яйця.

Також повідомлялося, як правильно заморожувати яйця, щоб вони правильно збереглися.

Читайте РБК-Україна в Google News
яйца
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність