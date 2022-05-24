Яйця С0, С1 і С2: як по маркуванню зрозуміти, що ви купили добірний "десяток"
Маркування яєць - С0, С1, С2 і так далі - означає клас курячого яйця і його розмір. Від класу залежить термін зберігання, якість, а якщо додати характеристику "розмір" - ми отримаємо різні ціни на десяток яєць.
Як навчитися читати маркування яєць, читайте нижче в матеріалі Styler.
Згідно з ДСТУ 5028:2008. "Яйця курячі харчові технічні умови (33861)", продукція ділиться на кілька категорій.
Залежно від якості та терміну зберігання до дня реалізації (від виробника до споживача):
- харчові дієтичні (Д);
- яйця класу "extra" (для експорту);
- харчові класу А (експорт);
- харчові столові (С);
- харчові класу В (експорт);
- харчові охолоджені (зберігаються при температурі нижче нуля);
- для промислового переробляння - переробні.
Залежно від маси харчові яйця поділяють на такі категорії:
- відбірні (В) - маса 73 г і більше;
- вищої категорії (0) - від 63 до 72,9 г;
- першої категорії (1) - від 53 до 62,9 г;
- другої категорії (2) - від 45 до 52,9 г;
- дрібні (М) - від 35 до 44,9 г
На полицях українських магазинів найчастіше зустрічаються "харчові столові" яйця різної маси, рідше - харчові дієтичні (вони теж можуть бути різної маси).
Що таке "дієтичне" і "столове" яйце
До дієтичних належать свіжі харчові яйця, термін зберігання яких не перевищує 7 діб, не враховуючи дня знесення, які зберігають за температури від 0 до +20 градусів.
Яйця, не реалізовані протягом 7 діб, стають столовими - термін зберігання яких підвищується до 25 діб.
Таким чином маркування С0 буде означати, що це яйце, яке має зберігатися не більше 25 діб, і мати масу від 63 до 72,9 грамів.
Дивіться нижче табличку з маркуванням яєць:
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