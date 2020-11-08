Яйца с мышами: известный киевский супермаркет попал в скандал

В одном из супермаркетов Киева на полках рядом с продуктам бегает мишь. Четвероногого грызуна обнаружила клиент магазина в Голосеевском районе столицы. Женщина обнародовала видеодоказательство ужасной находки в Сети.

Как говорится в сообществе "На Теремках" в Facebook, мышь увидели в лотке яиц. Она сидела просто на пищевом продукте и даже не убегала.

В публикации автор видео уточнила, что инцидент произошел в одном из магазинов на улице Композитора Лятошинского. Пользователи Сети под ее публикацией пишут, что это может быть супермаркет популярной сети "Велмарт".

Видео: мышь на яйцах в супермаркете

Пользователи Facebook под постом выразили свое возмущение из-за найденной мыши в супермаркете, а некоторые оставили ироничные комментарии:

"Это обычное дело, кто работал в торговле, еще и не такое можно увидеть, на складе особенно, значительно большие по размеру бегают".

"Вылупился".

"Милость какая, все равно яйца термо обрабатывают. Я не думаю, что сейчас найдутся отважные выпить сырое яйцо для здоров'я".

"Висиживает".

"Похолодало, зашла погреться и перекусить".

"Мыши уже яйца едят, у них тоже голод!"

"Просто из мясного отдела убежала, бывает"

"Ох, интересно службы хоть какие-то отреагируют? Или это будет скоро нормой во всех продуктовых магазинах?"

Напомним, в одном из магазинов Одессы мужчина приобрел овсянку с "сюрпризом". В каше были двое живых детенышей миш.

Также ранее в Киеве в супермаркете популярной сети "Фуршет" покупатели заметили крысу, которая залез на прилавок с хлебобулочными изделиями и устроила себе трапезу.