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Яйца с мышами: известный киевский супермаркет попал в скандал

Автор: Styler

Киевлянка нашла мышь на яйцах в супермаркете

В одном из супермаркетов Киева на полках рядом с продуктам бегает мишь. Четвероногого грызуна обнаружила клиент магазина в Голосеевском районе столицы. Женщина обнародовала видеодоказательство ужасной находки в Сети.

Как говорится в сообществе "На Теремках" в Facebook, мышь увидели в лотке яиц. Она сидела просто на пищевом продукте и даже не убегала.

В публикации автор видео уточнила, что инцидент произошел в одном из магазинов на улице Композитора Лятошинского. Пользователи Сети под ее публикацией пишут, что это может быть супермаркет популярной сети "Велмарт".

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Видео: мышь на яйцах в супермаркете

Пользователи Facebook под постом выразили свое возмущение из-за найденной мыши в супермаркете, а некоторые оставили ироничные комментарии:

  • "Это обычное дело, кто работал в торговле, еще и не такое можно увидеть, на складе особенно, значительно большие по размеру бегают".
  • "Вылупился".
  • "Милость какая, все равно яйца термо обрабатывают. Я не думаю, что сейчас найдутся отважные выпить сырое яйцо для здоров'я".
  • "Висиживает".
  • "Похолодало, зашла погреться и перекусить".
  • "Мыши уже яйца едят, у них тоже голод!"
  • "Просто из мясного отдела убежала, бывает"
  • "Ох, интересно службы хоть какие-то отреагируют? Или это будет скоро нормой во всех продуктовых магазинах?"

Напомним, в одном из магазинов Одессы мужчина приобрел овсянку с "сюрпризом". В каше были двое живых детенышей миш.

Также ранее в Киеве в супермаркете популярной сети "Фуршет" покупатели заметили крысу, которая залез на прилавок с хлебобулочными изделиями и устроила себе трапезу.

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