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Яйця з мишами: відомий київський супермаркет потрапив у скандал

Автор: Styler

Киянка знайшла мишу на яйцях в супермаркеті

В одному з супермаркетів Києва на полицях поруч з продуктам бігає миша. Чотирилапого гризуна виявила клієнт крамниці в Голосіївському районі столиці. Жінка оприлюднила відеодоказ жахливої знахідки у Мережі.

Як йдеться у спільноті "На Теремках" у Facebook, мишу побачили в лотку яєць. Вона сиділа просто на харчовому продукті і навіть не тікала.

У публікації авторка відео уточнила, що інцидент трапився в одному з магазинів на вулиці Композитора Лятошинського. Користувачі Мережі під її публікацією пишуть, що це може бути супермаркет популярної мережі "Велмарт".

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Відео: миша на яйцях у супермаркеті

Користувачі Facebook під постом висловили своє обурення через знайдену мишу в супермаркеті, а деякі залишили іронічні коментарі:

  • "Це звичайна справа, хто працював в торгівлі, ще й не таке можна побачити, на складі особливо, значно більші за розміром бігають".
  • "Вилупився".
  • "Милість яка, все рівно яйця термо обробляють. Я не думаю, що знайдуться нині відважні випити сире яйце для здоров'я".
  • "Висиджує".
  • "Похолодало, зайшла погрітися і перекусити".
  • "Миші вже яйця їдять, у них теж голод!"
  • "Просто з м'ясного відділу втекла, буває"
  • "Ох, цікаво служби хоч якісь відреагують? Чи це буде незабаром нормою в усіх продуктових магазинах?"

Нагадаємо, в одному з магазинів Одеси чоловік придбав вівсянку з "сюрпризом". У каші були двоє живих дитинчат миш.

Також раніше в Києві в супермаркеті популярної мережі "Фуршет" покупці відмітили пацюка, який заліз на прилавок з хлібобулочними виробами та влаштував собі трапезу.

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