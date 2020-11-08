Яйця з мишами: відомий київський супермаркет потрапив у скандал

Киянка знайшла мишу на яйцях в супермаркеті
В одному з супермаркетів Києва на полицях поруч з продуктам бігає миша. Чотирилапого гризуна виявила клієнт крамниці в Голосіївському районі столиці. Жінка оприлюднила відеодоказ жахливої знахідки у Мережі.
Як йдеться у спільноті "На Теремках" у Facebook, мишу побачили в лотку яєць. Вона сиділа просто на харчовому продукті і навіть не тікала.
У публікації авторка відео уточнила, що інцидент трапився в одному з магазинів на вулиці Композитора Лятошинського. Користувачі Мережі під її публікацією пишуть, що це може бути супермаркет популярної мережі "Велмарт".
Відео: миша на яйцях у супермаркеті
Користувачі Facebook під постом висловили своє обурення через знайдену мишу в супермаркеті, а деякі залишили іронічні коментарі:
Нагадаємо, в одному з магазинів Одеси чоловік придбав вівсянку з "сюрпризом". У каші були двоє живих дитинчат миш.
Також раніше в Києві в супермаркеті популярної мережі "Фуршет" покупці відмітили пацюка, який заліз на прилавок з хлібобулочними виробами та влаштував собі трапезу.