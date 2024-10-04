YouTube випустив оновлення, яке змусить вас забути про TikTok

Деталі нового оновлення

Оновлення включають можливість творців завантажувати відео тривалістю до трьох хвилин. Компанія також заявляє, що оновлює плеєр Shorts, представляє шаблони та додає нову сторінку трендів Shorts на мобільних пристроях.

У поєднанні ці оновлення допоможуть YouTube краще конкурувати з TikTok, який вже дозволяє завантажувати більш довгі відео (10 хвилин під час запису або 60 хвилин під час завантаження) і спрощує участь у трендах для своїх користувачів.

YouTube говорить, що новий плеєр Shorts розроблений для того, щоб спростити зовнішній вигляд цих коротких відео, виділяючи контент творця, поміщаючи його на передній план інтерфейсу користувача. Для цього кнопки взаємодії (наприклад, коментувати, ділитися тощо) на правій стороні екрана перетворюються на контурні значки, що дозволяє глядачам бачити більше відео, яке інакше було б приховане.

Крім того, ім'я творця, опис та інформація про звук були більш стиснуті, щоб займати менше місця у нижній частині екрана. На жаль, остання зміна означає, що опис відео обрізається, вимагаючи від користувачів натиснути кнопку "Докладніше", щоб прочитати повний текст.

Щоб прочитати повний текст опису, потрібно натиснути кнопку "Докладніше" (скриншот: TechCrunch)

Нова сторінка трендів

Додавання шаблонів дозволить творцям та іншим користувачам YouTube швидше використовувати тренди. Це область, в якій TikTok сьогодні перевершує CapCut, який розроблений для роботи з додатком, де є короткі відео.

Тепер YouTube робить щось подібне, але без окремого додатка.

Натомість користувачі Shorts зможуть натиснути кнопку "Ремікс" на короткому відео, а потім вибрати "Використовувати цей шаблон", щоб зробити своє власне відео.

Що стосується трендів, Shorts на мобільних пристроях надасть нову сторінку для знайомства з останніми тенденціями, дозволяючи користувачам відкривати популярні тренди у своїй країні для натхнення.

Це відрізняє YouTube від TikTok, який більше орієнтований на те, щоб користувачі відкривали тренди, просто переглядаючи свою стрічку "Для вас" або натискаючи на пошук.

Однак TikTok видалив свою популярну сторінку "Огляд", яка раніше демонструвала те, що було популярним у додатку на даний момент. Замість "Огляд" TikTok розгорнув вкладку "Друзі", сподіваючись зробити застосунок більш соціальною мережею.

Shorts дозволить користувачам відкривати для себе популярні тенденції своєї країни для натхнення (gif: TechCrunch)