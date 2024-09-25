Допитливим на замітку. 7 лайфхаків, які допоможуть обійти обмеження за віком на YouTube

YouTube - це точка доступу для потокової передачі відео для мільярдів людей по всьому світу. Однак у багатьох випадках ви можете зіткнутися з відео, на яке накладено вікове обмеження. На щастя, є кілька способів, які ви можете застосувати, щоб уникнути вікових обмежень YouTube.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт Technology Personalized , який присвячений технологіям.

Яка політика YouTube щодо вікових обмежень?

Політика вікових обмежень YouTube діє для того, щоб гарантувати, що контент на платформі є безпечним для споживання для будь-якої вікової групи. Дехто може захотіти поділитися контентом, який може обійти політику вікових обмежень на YouTube.

Ось чому, коли ви завантажуєте відео, платформа дає вам можливість вибрати, чи підходить контент для дітей чи ні.

Якщо ви зіткнулися з відео на YouTube, що має вікове обмеження, у вас є такі варіанти його перегляду:

Увійдіть за допомогою облікового запису YouTube

Перевірте дату народження, оскільки YouTube перевіряє ваш вік на її основі

Користувачі старше 18 років можуть дивитися контент із віковими обмеженнями

Як обійти вікові обмеження на YouTube?

Існує безліч способів обійти вікові обмеження на YouTube. Хоча ви завжди можете дотримуватись офіційного методу перегляду контенту з віковими обмеженнями, є й неофіційні способи зробити це. Але спочатку розглянемо, як можна офіційно обійти вікові обмеження на YouTube.

Оновлення дати народження

Відвідайте сторінку облікових записів Google і увійдіть до системи за допомогою облікового запису YouTube, який потрібно використовувати для перегляду відео з віковими обмеженнями

Перейдіть до розділу "Особиста інформація" на лівій панелі

Оновіть дату народження

Збережіть зміни

Оновіть дату народження (фото: Technology Personalized)

Вимкніть опцію "Обмежений режим"

YouTube пропонує вам можливість вимкнути опцію "Обмежений режим", яка дозволить вам переглядати контент, що має вікові обмеження. Будьте обережні при відключенні цієї функції, оскільки контент для дорослих буде видно у вашому обліковому записі YouTube.

На ПК

Відкрийте сайт YouTube і увійдіть до свого облікового запису

Натисніть на піктограму профілю у верхньому лівому куті

У списку, що розкривається, знайдіть пункт "Обмежений режим" і клацніть по ньому

Щоб вимкнути режим обмеженого доступу, переведіть перемикач у положення "Вимк."

Вимкнення обмеженого режиму на комп'ютері (фото: Technology Personalized)

На мобільному пристрої

Відкрийте пдодаток YouTube на своєму телефоні

Натисніть зображення свого профілю в нижньому меню

Натисніть на меню "Налаштування" у верхньому правому куті та виберіть "Основні" у списку меню.

Прокрутіть вниз і вимкніть опцію “Обмежений режим”

Використовуйте альтернативи офіційним опціям YouTube

Хоча YouTube обмежує доступ до відео за віком, відключаючи відповідний перемикач, є кілька способів виправити це без необхідності завжди показувати контент із віковим обмеженням у додатку або браузері, прив'язаному до вашого облікового запису.

Invidious (ПК та мобільні пристрої)

Invidious - це хороша веб-платформа, де все, що вам потрібно зробити, це вставити URL-відео з віковим обмеженням або ввести назву відео і відтворити його як звичайно. Вам не потрібно входити до свого облікового запису YouTube, щоб переглянути відео.

Invidious (фото: Technology Personalized)

FreeTube для ПК

FreeTube для ПК - це додаток, який дозволяє переглядати відео YouTube, не турбуючись про обмеження за віком. Ви можете завантажити його прямо з офіційного сайту та встановити його на свій ПК.

Застосунок доступний для Windows, macOS та Linux. Після встановлення ви можете використовувати рядок пошуку, щоб знайти відео або вставити URL-адресу безпосередньо в рядок. Це допоможе вам дивитися відео YouTube без входу в систему.

FreeTube також ніколи не відстежує ваші звички перегляду, дозволяючи вам дивитися ваш улюблений контент, не турбуючись про те, що ваші дані будуть використані або опубліковані в мережі.

Найкращі функції FreeTube:

Підписка на канал вашого улюбленого творця контенту без облікового запису

Усі підписки та історія зберігаються локально

Насолоджуйтесь переглядом YouTube без реклами

Дизайн схожий на YouTube, що спрощує використання

Ви можете імпортувати свої підписки YouTube у FreeTube, щоб переглядати свою стрічку

Підтримує кілька мов

FreeTube (фото: Technology Personalized)

NewPipe для Android

NewPipe - це застосунок для Android, який недоступна в Play Store, але його можна знайти на F-Droid. Ви також можете отримати його з офіційного сайту NewPipe.

Додаток дозволяє переглядати контент без реклами та сумнівних дозволів. Він пропонує такі функції, як мале споживання даних, легкий досвід, можливість завантаження відео, фоновий плеєр та багато іншого.

Щоб переглядати контент із віковими обмеженнями за допомогою NewPipe, просто завантажте його на свій телефон, встановивши так само, як ви завантажуєте будь-який звичайний додаток. Після цього виконайте такі дії:

Перейдіть до розділу "Налаштування"

Виберіть Зміст

Встановіть перемикач "Показувати контент, пов'язаний з віком" у положення "Увімк."

Скриншот

SkyTube для Android

SkyTube - ще одна альтернатива YouTube front-end. Ви можете обійти вікові обмеження на YouTube за допомогою SkyTube без входу до системи.

Найкраще в додатку те, що вам не потрібно включати будь-які опції або налаштувати меню налаштувань для перегляду відео з віковими обмеженнями. Ви можете просто відкрити застосунок і почати відтворювати свої відео.

SkyTube (Фото: Technology Personalized)

Tampermonkey

Використання скрипта браузера Tampermonkey також є ще одним простим способом обійти вікові обмеження на YouTube. Його установка може здатися трохи стомлюючою та складною, але насправді це не так. Ось що вам потрібно зробити:

Завітайте до офіційного сайту Tampermonkey

Виберіть свій браузер на панелі вкладок зверху

У розділі "Завантаження" натисніть кнопку "Отримати з магазину"

Встановіть розширення, дотримуючись інструкцій на екрані

Після встановлення запустіть браузер

Перейдіть на сайт скрипта Simple YouTube Age Restriction Bypass і натисніть "Встановити цей скрипт"

Відкриється нова вкладка, де будуть запущені деякі коди.

Тепер ви можете завантажити обмежене відео YouTube та перевірити, чи дозволяє це обійти його чи ні.

Tampermonkey (фото: Technology Personalized)