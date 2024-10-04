YouTube выпустил обновление, которое заставит вас забыть о TikTok

Подробности нового обновления

Обновления включают возможность для создателей загружать видео длительностью до трех минут. Компания также заявляет, что обновляет плеер Shorts, представляет шаблоны и добавляет новую страницу трендов Shorts на мобильных устройствах.

В сочетании эти обновления помогут YouTube лучше конкурировать с TikTok, который уже позволяет загружать более длинные видео (10 минут при записи или 60 минут при загрузке) и упрощает участие в трендах для своих пользователей.

YouTube говорит, что новый плеер Shorts разработан для того, чтобы упростить внешний вид этих коротких видео, выделяя контент создателя, помещая его на передний план пользовательского интерфейса. Для этого кнопки взаимодействия (например, комментировать, делиться и т. д.) на правой стороне экрана превращаются в контурные значки, что позволяет зрителям видеть больше видео, которое в противном случае было бы скрыто.

Кроме того, имя создателя, описание и информация о звуке были более сжаты, чтобы занимать меньше места в нижней части экрана. К сожалению, последнее изменение означает, что описание видео обрезается, требуя от пользователей нажать кнопку "Подробнее", чтобы прочитать полный текст.

Чтобы прочитать полный текст описания, нужно нажать кнопку "Подробнее" (скриншот: TechCrunch)

Новая страница трендов

Между тем, добавление шаблонов позволит создателям и другим пользователям YouTube быстрее использовать тренды. Это область, в которой TikTok сегодня превосходит с CapCut, который разработан для работы с приложением, где есть короткие видео.

Теперь YouTube делает что-то подобное, но без отдельного приложения.

Вместо этого пользователи Shorts смогут нажать кнопку "Ремикс" на коротком видео, а затем выбрать "Использовать этот шаблон", чтобы сделать свое собственное видео.

Что касается трендов, Shorts на мобильных устройствах представит новую страницу для знакомства с последними тенденциями, позволяя пользователям открывать популярные тренды в своей стране для вдохновения.

Это отличает YouTube от TikTok, который больше ориентирован на то, чтобы пользователи открывали тренды просто просматривая свою ленту "Для вас" или нажимая на поиск.

Однако TikTok удалил свою популярную страницу "Обзор", которая ранее демонстрировала то, что было популярно в приложении в данный момент. Вместо "Обзор" TikTok развернул вкладку "Друзья", надеясь сделать приложение более социальной сетью.

Shorts позволит пользователям открывать для себя популярные тенденции в своей стране для вдохновения (gif: TechCrunch)