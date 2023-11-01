ua en ru
Ср, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

YouTube почав боротися з блокуванням реклами в усьому світі: з чим це пов'язано

Середа 01 листопада 2023 17:36
UA EN RU
YouTube почав боротися з блокуванням реклами в усьому світі: з чим це пов'язано YouTube буде блокувати програми, які приховують рекламу у відео (ілюстративне фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

YouTube почав розгортати ініціативу боротьби з блокувальниками реклами на своїй платформі по всьому світу. Платформа "здійснює глобальні зусилля", щоб спонукати користувачів перестати блокувати рекламу або підключитися до YouTube Premium.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.

Перші повідомлення про заборону адблок-розширень почали з'являтися ще влітку, проте тоді банери, що вимагають вимкнути блокування реклами, з'являлися лише в обмеженої кількості користувачів у рамках експерименту. Тепер нова політика почала поширюватися на всіх юзерів.

Зазвичай, користувачі отримують попередження, в якому йдеться про те, що через кілька роликів перегляд відео буде заблоковано, якщо вони не відключать блокування реклами.

У деяких випадках відтворення роликів негайно блокується, і навіть оновлення сторінки не допомагає. Таким чином, у користувачів не залишається вибору, крім як вимкнути адблок та переглядати рекламу, або придбати YouTube Premium.

YouTube почав боротися з блокуванням реклами в усьому світі: з чим це пов'язаноПовідомлення, яке отримують користувачі (фото: The Verge) ​​​​​​

Представник YouTube Ден Лоутон підкреслив, що використання блокувальників реклами є порушенням правил платформи. За його словами, наявність реклами дозволяє підтримувати творців контенту та надавати доступ до відеороликів мільйонам користувачів.

Важливо, що YouTube перевіряє лише наявність адблок-сервісів, а не враховує наявність монетизації у конкретних регіонах.

Раніше ми писали, що YouTube анонсував появу важливої функції.

А ще у нас є матеріал про появу нових правил в Україні щодо реклами.

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube