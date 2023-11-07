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YouTube научил ИИ отвечать на вопросы про видео и управлять комментариями

Вторник 07 ноября 2023 20:15
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YouTube научил ИИ отвечать на вопросы про видео и управлять комментариями YouTube внедряет ИИ чат-бот для вопросов о видео (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Подписчики YouTube Premium получат доступ к новым функциям, включая диалоговый интерфейс, который позволит им задавать вопросы относительно контента и получать рекомендации, а также возможность просматривать комментарии к видео.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет-издание о стартапах, интернет-бизнесе, инновациях и веб-сайтах TechCrunch.

Премиум подписчики YouTube смогут включить обе функции сами, посетив страницу экспериментов на платформе. Диалоговый интерфейс появится в ближайшие недели, а доступ к инструменту для создания комментариев будет иметь ограниченное количество пользователей, которые заранее запишутся для участия в его тестировании.

YouTube научил ИИ отвечать на вопросы про видео и управлять комментариямиИнтерфейс диалога в YouTube (фото: Support.Google)

Чат-бот, основанный на масштабной языковой модели и имеющий доступ к данным YouTube и Интернету, поможет зрителям глубже погружаться в просматриваемый контент. Этот инструмент сможет отвечать на вопросы о текущем видео и предлагать подобный контент непосредственно во время просмотра.

Сначала эта функция будет доступна только пользователям из США и на устройствах Android. Для активации, пользователям необходимо будет нажать кнопку "Спросить" на странице с видео. Сначала она будет доступна не на всех видеозаписях и не всем пользователям, но администрация YouTube обещает расширить ее доступность.

YouTube научил ИИ отвечать на вопросы про видео и управлять комментариями

Платформа порекомендует схожий контент прямо во время просмотра (фото: Support.Google)

Инструмент для создания комментариев к видео, использующий генеративный искусственный интеллект поможет пользователям быстро понимать суть обсуждения, что сэкономит время как для зрителей, так и для создателей контента.

Авторы видео также смогут удалять комментарии по определенным темам, формируемым на основе фактического содержания, а не формальным признакам, таких как ветви обсуждения и авторство комментариев. Пока этот инструмент будет доступен только для англоязычного контента.

Эти новые функции будут проходить испытания в ближайшие недели, чтобы собрать отзывы пользователей относительно их эффективности и удобства использования. Участники тестирования смогут делиться своими мнениями и оценками работы этих инструментов на YouTube.

Ранее мы писали, что YouTube тестирует новую кнопку, которая будет обладать необычной функцией.

А еще мы писали о том, как YouTube начал бороться с блокировкой рекламы по всему миру.

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YouTube Искусственный интеллект