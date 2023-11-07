YouTube тестує нову кнопку: вже відомо, яка у неї буде функція

Відеоплатформа YouTube розпочала тестувати нову функцію серед своїх користувачів. Це незвичайна опція - вона пропонує глядачеві відкрити для себе світ нових відео.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про технології Android Police .

Принцип роботи

У стрічці домашньої сторінки YouTube з'явиться кнопка "Подивитися що-небудь", яка активується під час прокручування вмісту. Тим не менш, здається, що її функціональність відрізняється у різних користувачів.

Журналісти Android Police припускають, що кнопка направляє користувачів на YouTube Shorts. Проте внутрішні тести, проведені виданням The Verge, показали, що вона також пропонує випадкові повнометражні відео.

Поки що залишається незрозумілим, чи враховує YouTube індивідуальну історію переглядів, коли пропонує випадкове відео, а масштаби розгортання цієї функції залишаються не підтвердженими.

Принцип роботи кнопки "Подивитися що-небудь" (gif: Android Police)

Коли з'явиться функція

Функція перебуває у процесі розробки вже кілька днів. Один із користувачів Reddit звернув увагу на неї ще у травні. Концепція кнопки "Подивитися щось" не нова, оскільки Netflix представив аналогічну функцію у 2021 році.

На Netflix кнопка "Подивитися що-небудь" допомагає користувачам знаходити випадкові шоу і фільми, які вони раніше не переглядали, що стало зручним рішенням для глядачів, які втомилися від нескінченного прокручування величезної бібліотеки стрімінгового сервісу.

Поява цієї функції на YouTube викликала інтерес і спекуляції серед користувачів, які запитують, чи забезпечить вона більш несподіваний спосіб дослідження контенту на платформі.