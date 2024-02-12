"Йому реально дуже страшно". Інна Мірошніченко розповіла про найбільшу фобію 3-річного сина

Інна Мірошніченко назвала найбільшу фобію сина

Зараз зіркове подружжя відпочиває з дітьми у Буковелі. Під час плавання у басейні дружина телеведучого розповіла, що у середнього сина Марка є одна фобія - він боїться води.

"Марко досі не поборов страх води. Влітку він впав в басейн, коли ми були в гостях у друзів", - поділилася Інна.

Інна Мірошніченко розповіла про найбільшу фобію 3-річного сина (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Вона зазначила, що після тієї ситуації хлопчик не купався, і працювати із цим страхом жінка поки не готова.

"Це була моя перша і єдина спроба поплавати з ним. Але йому реально дуже страшно. Напевно, я поки не готова працювати із цим страхом. Бо ще гірше зроблю", - додала обраниця Тімура.

Пригадуючи день, коли Марко впав, Інна каже, що у неї був настільки сильний стрес, що довелося викликати швидку.

"Якщо що, то у мене травма не менше, ніж у Марко. Коли ми опинилися на весіллі в будинку біля води, де купа людей, мої троє дітей, а ока усього два, і я все ще пам'ятаю, як Маркуся впав в воду, то вночі мені викликали швидку. І я не жартую", - написала Мірошниченко.

Інна Мірошніченко розповіла про найбільшу фобію 3-річного сина (фото: instagram.com/_inna_mi_)

За словами дружини шоумена, на відпочинок вони взяли із собою нянь, тож слідкувати за безпекою дітей буде легше.

Нагадаємо, Тімур та Інна Мірошниченки виховують біологічних дітей: 5-річну Мію та 3-річного Марка.

Влітку минулого року подружжя всиновили хлопчика Марселя. Вони побачили його у дитячому будинку в Житомирі і одразу відчули, що це їхній син.

Пройшовши тривалий та складний процес усиновлення пара забрала дитину додому.

Зараз Тімур та Інна готуються стати батьками для другої дитини. Процес усиновлення вже розпочався.