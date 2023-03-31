Йому 30 тисяч років: у Канаді знайшли ховраха часів льодовикового періоду (фото)

Палеонтологи з Юкона в Канаді оприлюднили одну незвичайну знахідку, а саме муміфікованого арктичного ховраха із льодовикового періоду. За попередніми даними, йому 30 000 років. Вчені припускають, що він помер під час сплячки.

Про це повідомляють на сайті CBC.

Що відомо про знахідку

Ховраха знайшли кілька років тому, і вчені не показували його публіці. Проте зараз його готують до передачі в Інтерпретаційний центр.

На перший погляд, муміфікована тварина виглядає не набагато більшою, ніж висохлий клубок коричневого хутра та шкіри. Але науковцям вдалося розгледіти маленькі лапки, кігті, маленький хвіст і вуха.

У такому вигляді знайшли ховраха (фото: cbc.ca)

Попри те, що тварині аж 30 00 років, вона прекрасно збереглася завдяки холоду. Ба більше - навіть скелет ховраха зберіг свій первинний вигляд!

Рентген цікавої знахідки (фото: cbc.ca)

Арктичні ховрахи все ще поширені в Юконі та будують гнізда під землею для зимової сплячки. Місцеві мешканці часто знаходять щось подібне під час прогулянок.

Кадри з дослідження арктичного ховраха (фото: cbc.ca)

Арктичні ховрахи здебільшого живуть у тундрі, на альпійських луках або в долинах річок. Крім того, їх часто можна зустріти на околицях людських поселень. Цікаво, що представники цього виду виходять із зимової сплячки ще в період холодів.

В Україні арктичні ховрахи не проживають.