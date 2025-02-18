Йоко Оно та Джон Леннон. Нумеролог відповіла, в чому містика цих стосунків

В нумерології є декілька показників, які свідчать про те, що у людини є певні надздібності. У Йоко Оно є майже всі.

"Ця загадкова жінка має в дні народження число 18 (старший аркан Таро "Місяць"), який надає їй глибини, містичності та "відьомської" зовнішності. В числі життєвого шляху бачимо 9, цифру мудрості та інтелекту, що є своєрідним "пропуском" у всесвітнє поле досвіду. Цифра 7 в числі вродженого таланту говорить про щільний контакт із Всесвітом, здатність бачити та читати його знаки, а також бажання відрізнятись від усіх. Це цифра воїнів та бунтарів, які йдуть проти системи. Також Йоко є власницею показника екстрасенсорної енергії 222, яка швидко зчитує енергії інших людей", - наголосила нумеролог.

Як відомо, Йоко Оно та Джон Леннон зустрілися в той час, коли обидва були в стосунках, але це потужне тяжіння ніщо не могло зупинити.

"Знакова зустріч відбулася у 1966 році, коли Джон проживав свій 5-й особистий рік (це рік змін, коли життя може перевернутись на 180 градусів), а Йоко - свій 6-й особистий рік (саме в цей період люди часто зустрічають кохання всього свого життя, але також це й рік трикутників, коли треба зробити правильний вибір)", - зазначила Бланк.

Також вона наголосила, що надпотужне тяжіння та довгі стосунки в парі - це свідчення того, що є однакові енергії як база для взаєморозуміння. Але велику роль також відіграють протилежні енергії, які якраз і є тим самим магнітом, що тягне один до одного з неймовірною силою.



Нумеролог проаналізувала стосунки Джона Леннона та Йоко Оно (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)

"Джон та Йоко були однаково інтелектуальні за своїми 9-ками, а також мали однаковий характер та сектор пам’ять в матриці (цифри 1 та 9 в квадраті Піфагора). Вся решта енергій у них абсолютно протилежна, що й стало фактором непереборного тяжіння, якому вони не змогли опиратися", - підкреслила нумеролог.

"Йоко була потужним донором для Джона: вона давала йому енергію (двійки в матриці), підтримку в складних ситуаціях (трійки в матриці), а також була неймовірно сексуальною для нього (його показник темпераменту 0, а у неї це максимальні 5 цифр в діагоналі 3-5-7). Він їй давав опору та матеріальну захищеність через свої 44 та 666, яких у неї немає. А вона додатково мотивувала його на романтичні та творчі досягнення своїми 77", - зазначила Бланк.

Таким чином долі Леннона та Оно склалися, як пазли, і навіть після різних негараздів пара все одно залишалася разом до останнього. Але найцікавіше можна побачити в їхніх сумісних показниках, якщо додати їхні основні позиції.

"Всі їхні неймовірні соціальні та творчі проекти, які далеко не всім були зрозумілі, показують два числа 12 в сумісності. Це аркан Таро "Повішений", який бачить Всесвіт у перевернутому вигляді і є показником надзвичайної творчості та креативності, але він же може давати й "зависання", - зазначила нумеролог.

"Аркан потужного взаємного наставництва та ізоляції від світу - це аркан 9 "Відлюдник". Аркан 13 "Смерть" показує нам кардинальні трансформації, які відбувалися з ними в цих стосунках, а також тут і символічна "смерть" їхніх сімей, з яких вони пішли один заради одного, і "смерть" власне Beatles. Ну а 15-й аркан "Диявол" в основній позиції, числі життєвого шляху пари, - це і є справжнє кохання", - підсумувала Тетяна Бланк.



Нумеролог проаналізувала стосунки Джона Леннона та Йоко Оно (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)