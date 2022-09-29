Його звати Крим: на руїнах розбомбленого будинку у Дніпрі знайшли собаку

Вранці 29 вересня усі соціальні мережі облетіли фотографії з місця руйнувань у Дніпрі, куди прилетіли російські ракети. Повідомляється, що зруйновано 4 житлові будинки, загинуло четверо людей і ще понад п'ять людей поранено. Серед загиблих – 8-річний хлопчик та 9-річна дівчинка.

Під час роботи рятувальників на руїнах будинку сидів величезний пес. Він не йшов з місця події та вперто сидів, спостерігав пошукові роботи.

Виявилося, що у зруйнованому будинку жила його родина і йти псові нікуди – його господарі загинули. Він миттю втратив своїх рідних.

"У цьому звичайному приватному будинку жила його родина. За одну мить нічого не стало. Пес знаходився на місці "прильоту" навіть під час роботи рятувальників. Він сидів зверху на руїнах і ні на крок не відходив. Тварина також травмована. Наразі пса забрали у КП "Зооконтроль", де про нього піклуються професіонали. Виявилося, що собаку звуть Крим. У нього контузія та серцева недостатність, пес у шоковому стані", - сказано у повідомленні.