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Его зовут Крым: на руинах разбомбленного дома в Днепре нашли собаку

В Днепре на руинах разрушенного дома нашли собаку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты в ночь на 29 сентября нанесли ракетный удар по Днепру. Ракеты попали в жилые кварталы и разрушили несколько частных домов. Известно, что есть погибшие и раненые, в том числе и дети. На руинах одного из домов обнаружили собаку - огромного рыжего пса.

Что известно об этой собаке и где его хозяева, сообщили в Telegram-канале "Днепр областной".

Утром 29 сентября все социальные сети облетели фотографии с места разрушений в Днепре, куда прилетели российские ракеты. Сообщается, что разрушены 4 жилых дома, погибли четыре человека и еще более пяти человек ранены. Среди погибших - 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Во время работы спасателей, на руинах дома сидел огромный пес. Он не уходил с места происшествия и упорно сидел, наблюдал за поисковыми работами.

Оказалось, что в разрушенном доме жила его семья и уходить псу некуда - его хозяева погибли. Он в мгновение лишился своей своих родных.

"В этом обычном частном доме жила его семья. За одно мгновение ничего не стало. Пес находился на месте "прилета" даже во время работы спасателей. Он сидел сверху на руинах и ни на шаг не отходил. Животное также травмировано. Сейчас пса забрали в КП "Зооконтроль", где о нем заботятся профессионалы. Оказалось, что собаку зовут Крым. У него контузия и сердечная недостаточность, пес в шоковом состоянии", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре после ракетного удара обнаружили тела погибших детей.

А также мы писали о том, что военные показали пса, который предупреждает о приближение ракеты.

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