Засноване у VІ столітті до нашої ери. Історик розповів, яке місто є найстарішим в Україні

Білгород-Дністровський, що в Одеській області, вважається одним із найдревніших у світі та найстарішим містом в Україні. Його історія налічує понад 2 500 років. У різні періоди воно належало і фінікійцям, і грекам, і навіть антам.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію історика Олександра Алфьорова у You Tube.
Під час підготовки публікації також використали матеріали Вікіпедії.
"Це місто заснували у VІ столітті до нашої ери. Тоді воно називалось Офіусса, потім воно змінило назву і стало називатися Тіра, а в часи Русі воно мало назву Білград, потім змінило назву на Аспрокастро, потім ще було багато змін. Зрештою ми його знаємо під назвою Аккерман, під якою воно входило у склад Української держави у 1918 році. Зараз воно називається Білгород-Дністровський", - говорить історик.
Він додає, що у 1999 році це місто відзначало свій ювілей - 2500 років із дня заснування. ЮНЕСКО визнала, що це місто є одним із найстаріших у світі.
Зараз населення міста становить понад 48 тис. осіб. Це одне з промислово розвинених міст Одеської області. У місті розташовано багато історичних пам'яток. А саме:
За всю свою історію існування місто неодноразово змінювало назву. Практично кожен новий володар поселення називав його на свій лад. Востаннє його перейменували у 1944 році. До історичної назви Білгород додали Дністровський, аби місто відрізнялось від російського Бєлгорода.
Як змінювалась назва міста:
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