Основан в VІ веке до нашей эры. Историк рассказал, какой город является самым старым в Украине

Белгород-Днестровский в Одесской области считается одним из самых древних в мире и старейшим городом в Украине. Его история насчитывает более 2500 лет. В разные периоды он принадлежал и финикийцам, и грекам, и даже антам.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в You Tube.
При подготовке публикации использовали материалы Википедии.
"Этот город основали в VІ веке до нашей эры. Тогда он назывался Офиуссом, потом он изменил название и стал называться Тира, а во времена Руси он назывался Белград, затем изменил название на Аспрокастро, потом еще было много изменений. В конце концов мы его знаем под названием Аккерман, под которым он входил в состав Украинского государства в 1918 году. Сейчас он называется Белгород-Днестровский", - говорит историк.
Он добавляет, что в 1999 году этот город отмечал свой юбилей - 2 500 лет со дня основания. ЮНЕСКО признала, что этот город является одним из старейших в мире.
В настоящее время население города составляет более 48 тыс. человек. Это один из самых развитых промышленно городов Одесской области. В городе расположено много исторических памятников. А именно:
За всю свою историю существования город неоднократно менял название. Практически каждый новый владелец поселения называл его на свой манер. В последний раз его переименовали в 1944 году. К историческому названию Белгород добавили Днестровский, чтобы город отличался от российского Белгорода.
Как изменялось название города:
Раньше мы рассказывали о том, где растет самое старое дерево Украины, которому 2000 лет.
Читайте также о том, кого из украинцев считают самым богатым человеком в нашей истории.