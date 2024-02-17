Справжній магнат. Кого з українців вважають найбагатшою людиною за всю нашу історії
Навіть відомі американські мільярдери Рокфеллери могли б позаздрити статкам, якими володів у кінці ХVІ століття князь Острозький. Його вважають найбагатшим українцем за всю нашу історію.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію історика Олександра Алфьорова у You Tube.
При підготовці матеріалу також використали дані з Вікіпедії.
Що відомо про багатство Острозького
За словами історика, найбагатшим українцем усіх часів є Костянтин-Василь Острозький - син відомого князя Костянтина Острозького, який громив московитів.
"Сам Костянтин-Василь жив у 1526-1608 році. Він був володарем 80 міст, 40 замків, 2760 сіл. Річний дохід князя становив 19 мільйонів злотих. Тобто понад 50 тонн золота щорічно. Він був власником половини Волинського воєводства", - говорить Алфьоров.
Втім, багато грошей князь витрачав на освіту, науку та підтримку української культури.
Костянтин Василь Острозький (фото: Вікіпедія)
Часи правління Острозького відзначились великим піднесенням української культури. Це було зумовлено намаганням князя зробити свою резиденцію центром культурного опору католицькій та унійній експансії.
В Острозі утворився гурток (академія) слов'янських та грецьких учених, публіцистів теологів та богословів, до якого входили найсвітліші уми того часу. Саме завдяки князю в Острозі зібрали велику бібліотеку, у який були грецькі та західноєвропейські богословські книги, передруки античних творів, словники, космографії, граматики та інше.
Також князь є засновником першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів - Острозької академії. А ще за сприяння Костянтина-Василя в острозькій друкарні вийшло понад 20 видань, в тому числі перший повний текст Біблії слов'янською мовою 1580 року.
Крім капіталовкладень у розвиток освіти, Острозький також допомагав у відбудові історичних пам'яток. За його діяльність історик Михайло Грушевський назвав Острозького "першим національним відродженням України".
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