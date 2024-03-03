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Засноване у VІ столітті до нашої ери. Історик розповів, яке місто є найстарішим в Україні

Неділя 03 березня 2024 09:01
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Засноване у VІ столітті до нашої ери. Історик розповів, яке місто є найстарішим в Україні Білгород-Дністровський є найстарішим містом України (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олександр Алфьоров

Білгород-Дністровський, що в Одеській області, вважається одним із найдревніших у світі та найстарішим містом в Україні. Його історія налічує понад 2 500 років. У різні періоди воно належало і фінікійцям, і грекам, і навіть антам.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію історика Олександра Алфьорова у You Tube.

Під час підготовки публікації також використали матеріали Вікіпедії.

Найстаріше місто України

"Це місто заснували у VІ столітті до нашої ери. Тоді воно називалось Офіусса, потім воно змінило назву і стало називатися Тіра, а в часи Русі воно мало назву Білград, потім змінило назву на Аспрокастро, потім ще було багато змін. Зрештою ми його знаємо під назвою Аккерман, під якою воно входило у склад Української держави у 1918 році. Зараз воно називається Білгород-Дністровський", - говорить історик.

Він додає, що у 1999 році це місто відзначало свій ювілей - 2500 років із дня заснування. ЮНЕСКО визнала, що це місто є одним із найстаріших у світі.

Засноване у VІ столітті до нашої ери. Історик розповів, яке місто є найстарішим в УкраїніЗасноване у VІ столітті до нашої ери. Історик розповів, яке місто є найстарішим в УкраїніЗасноване у VІ столітті до нашої ери. Історик розповів, яке місто є найстарішим в УкраїніЗасноване у VІ столітті до нашої ери. Історик розповів, яке місто є найстарішим в УкраїніЗасноване у VІ столітті до нашої ери. Історик розповів, яке місто є найстарішим в УкраїніУ місті збереглося багато історичних пам'яток (фото: Вікіпедія)

Зараз населення міста становить понад 48 тис. осіб. Це одне з промислово розвинених міст Одеської області. У місті розташовано багато історичних пам'яток. А саме:

  • Аккерманська фортеця XIII-XV ст.
  • розкопки античного міста Тири
  • грецька церква XIII-XІІV ст.
  • вірменська церква Успіння Пресвятою Богородиці XІV-XV ст.
  • синагога ХІХ ст.
  • Вознесенський собор та Миколаївська церква ХІХ ст. та багато інших пам'яток

За всю свою історію існування місто неодноразово змінювало назву. Практично кожен новий володар поселення називав його на свій лад. Востаннє його перейменували у 1944 році. До історичної назви Білгород додали Дністровський, аби місто відрізнялось від російського Бєлгорода.

Як змінювалась назва міста:

  • VII ст. до н. е. - фінікійська колонія Офіусса
  • VI ст. до н. е. - давньогрецька колонія Тіра
  • II ст. н. е. - римське місто Тіра
  • VI ст. - східнослов'янське плем'я антів називало поселення Туріс
  • IX-X ст. - східнослов'янські племена - тиверці та уличі - назвали місто Білгород, а візантійці - Левкополь ("Біле місто")
  • XIII ст. - генуезці назвали місто Монкастро
  • XV ст. - місто було в Молдавському князівстві й називалось Четатя-Албе ("Біла фортеця")
  • 1484 р. - місто загарбала Османська імперія, й перейменувала на Аккерман ("Білий камінь")
  • 1812 р. - місто відійшло до Російської імперії під назвою Аккерман
  • 1918 р. - місто відійшло до Румунського королівства під назвою Четатя-Албе
  • 1940 р. - місто разом із Бессарабією долучено до СРСР під назвою Аккерман
  • 1944 р. - за наказом Сталіна місто перейменували у Білгород-Дністровський

Раніше ми розповідали про те, де росте найстаріше дерево України, якому 2000 років.

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