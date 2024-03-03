Основан в VІ веке до нашей эры. Историк рассказал, какой город является самым старым в Украине
Белгород-Днестровский в Одесской области считается одним из самых древних в мире и старейшим городом в Украине. Его история насчитывает более 2500 лет. В разные периоды он принадлежал и финикийцам, и грекам, и даже антам.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в You Tube.
При подготовке публикации использовали материалы Википедии.
Самый старый город Украины
"Этот город основали в VІ веке до нашей эры. Тогда он назывался Офиуссом, потом он изменил название и стал называться Тира, а во времена Руси он назывался Белград, затем изменил название на Аспрокастро, потом еще было много изменений. В конце концов мы его знаем под названием Аккерман, под которым он входил в состав Украинского государства в 1918 году. Сейчас он называется Белгород-Днестровский", - говорит историк.
Он добавляет, что в 1999 году этот город отмечал свой юбилей - 2 500 лет со дня основания. ЮНЕСКО признала, что этот город является одним из старейших в мире.
В городе сохранилось много исторических памятников (фото: Википедия)
В настоящее время население города составляет более 48 тыс. человек. Это один из самых развитых промышленно городов Одесской области. В городе расположено много исторических памятников. А именно:
- Аккерманская крепость XIII-XV вв.
- раскопки античного города Тиры
- греческая церковь XIII-XIII вв.
- армянская церковь Успения Пресвятой Богородицы XIV-XV вв.
- синагога ХІХ ст.
- Вознесенский собор и Николаевская церковь ХІХ ст. и еще много других достопримечательностей
За всю свою историю существования город неоднократно менял название. Практически каждый новый владелец поселения называл его на свой манер. В последний раз его переименовали в 1944 году. К историческому названию Белгород добавили Днестровский, чтобы город отличался от российского Белгорода.
Как изменялось название города:
- VII ст. до н. е. - финикийская колония Офиусса
- VI ст. до н. э - древнегреческая колония Тира
- II ст. н. е. - Римский город Тира
- VI ст. -восточнославянское племя антов называло поселение Турис
- IX-X ст. - восточнославянские племена - тиверцы и уличи - назвали город Белгород, а византийцы - Левкополь ("Белый город")
- XIII ст. - Генуэзцы назвали город Монкастро
- XV ст. - город был в Молдавском княжестве и назывался Четатя-Албе ("Белая крепость")
- 1484 - город захватила Османская империя, и переименовала на Аккерман ("Белый камень")
- 1812 г. - город отошел в Российскую империю под названием Аккерман
- 1918 г. - город отошел к Румынскому королевству под названием Чеття-Албе
- 1940 г. - город вместе с Бессарабией присоединен к СССР под названием Аккерман
- 1944 г. - по приказу Сталина город переименовали в Белгород-Днестровский
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