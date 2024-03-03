Основан в VІ веке до нашей эры. Историк рассказал, какой город является самым старым в Украине

Белгород-Днестровский в Одесской области считается одним из самых древних в мире и старейшим городом в Украине. Его история насчитывает более 2500 лет. В разные периоды он принадлежал и финикийцам, и грекам, и даже антам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в You Tube.

Самый старый город Украины

"Этот город основали в VІ веке до нашей эры. Тогда он назывался Офиуссом, потом он изменил название и стал называться Тира, а во времена Руси он назывался Белград, затем изменил название на Аспрокастро, потом еще было много изменений. В конце концов мы его знаем под названием Аккерман, под которым он входил в состав Украинского государства в 1918 году. Сейчас он называется Белгород-Днестровский", - говорит историк.

Он добавляет, что в 1999 году этот город отмечал свой юбилей - 2 500 лет со дня основания. ЮНЕСКО признала, что этот город является одним из старейших в мире.

В городе сохранилось много исторических памятников (фото: Википедия)

В настоящее время население города составляет более 48 тыс. человек. Это один из самых развитых промышленно городов Одесской области. В городе расположено много исторических памятников. А именно:

Аккерманская крепость XIII-XV вв.

раскопки античного города Тиры

греческая церковь XIII-XIII вв.

армянская церковь Успения Пресвятой Богородицы XIV-XV вв.

синагога ХІХ ст.

Вознесенский собор и Николаевская церковь ХІХ ст. и еще много других достопримечательностей

За всю свою историю существования город неоднократно менял название. Практически каждый новый владелец поселения называл его на свой манер. В последний раз его переименовали в 1944 году. К историческому названию Белгород добавили Днестровский, чтобы город отличался от российского Белгорода.

Как изменялось название города: