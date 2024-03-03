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Основан в VІ веке до нашей эры. Историк рассказал, какой город является самым старым в Украине

Воскресенье 03 марта 2024 09:01
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Основан в VІ веке до нашей эры. Историк рассказал, какой город является самым старым в Украине Белгород-Днестровский является самым старым городом Украины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Александр Алферов

Белгород-Днестровский в Одесской области считается одним из самых древних в мире и старейшим городом в Украине. Его история насчитывает более 2500 лет. В разные периоды он принадлежал и финикийцам, и грекам, и даже антам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в You Tube.

При подготовке публикации использовали материалы Википедии.

Самый старый город Украины

"Этот город основали в VІ веке до нашей эры. Тогда он назывался Офиуссом, потом он изменил название и стал называться Тира, а во времена Руси он назывался Белград, затем изменил название на Аспрокастро, потом еще было много изменений. В конце концов мы его знаем под названием Аккерман, под которым он входил в состав Украинского государства в 1918 году. Сейчас он называется Белгород-Днестровский", - говорит историк.

Он добавляет, что в 1999 году этот город отмечал свой юбилей - 2 500 лет со дня основания. ЮНЕСКО признала, что этот город является одним из старейших в мире.

Основан в VІ веке до нашей эры. Историк рассказал, какой город является самым старым в УкраинеОснован в VІ веке до нашей эры. Историк рассказал, какой город является самым старым в УкраинеОснован в VІ веке до нашей эры. Историк рассказал, какой город является самым старым в УкраинеОснован в VІ веке до нашей эры. Историк рассказал, какой город является самым старым в УкраинеОснован в VІ веке до нашей эры. Историк рассказал, какой город является самым старым в УкраинеВ городе сохранилось много исторических памятников (фото: Википедия)

В настоящее время население города составляет более 48 тыс. человек. Это один из самых развитых промышленно городов Одесской области. В городе расположено много исторических памятников. А именно:

  • Аккерманская крепость XIII-XV вв.
  • раскопки античного города Тиры
  • греческая церковь XIII-XIII вв.
  • армянская церковь Успения Пресвятой Богородицы XIV-XV вв.
  • синагога ХІХ ст.
  • Вознесенский собор и Николаевская церковь ХІХ ст. и еще много других достопримечательностей

За всю свою историю существования город неоднократно менял название. Практически каждый новый владелец поселения называл его на свой манер. В последний раз его переименовали в 1944 году. К историческому названию Белгород добавили Днестровский, чтобы город отличался от российского Белгорода.

Как изменялось название города:

  • VII ст. до н. е. - финикийская колония Офиусса
  • VI ст. до н. э - древнегреческая колония Тира
  • II ст. н. е. - Римский город Тира
  • VI ст. -восточнославянское племя антов называло поселение Турис
  • IX-X ст. - восточнославянские племена - тиверцы и уличи - назвали город Белгород, а византийцы - Левкополь ("Белый город")
  • XIII ст. - Генуэзцы назвали город Монкастро
  • XV ст. - город был в Молдавском княжестве и назывался Четатя-Албе ("Белая крепость")
  • 1484 - город захватила Османская империя, и переименовала на Аккерман ("Белый камень")
  • 1812 г. - город отошел в Российскую империю под названием Аккерман
  • 1918 г. - город отошел к Румынскому королевству под названием Чеття-Албе
  • 1940 г. - город вместе с Бессарабией присоединен к СССР под названием Аккерман
  • 1944 г. - по приказу Сталина город переименовали в Белгород-Днестровский

Раньше мы рассказывали о том, где растет самое старое дерево Украины, которому 2000 лет.

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