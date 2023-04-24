Його сік - отрута. У Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною (фото)

У Чорнобильському заповіднику весна давно увійшла до своїх прав і природа чарівно ожила. Так, зацвіла і рослина барвінок, яка дуже поширена на цій території.
Прекрасні фотографії рослини показали на сторінці заповідника у Facebook.
Барвінок - це одна з найстійкіших вічнозелених рослин, що росте в різних кліматичних умовах. Також він поширений у Чорнобильському заповіднику: росте на лісових галявинах, у чагарниках, цвинтарях, покинутих селах.
Народні назви – могильник, хрещений барвінок.
В Україні барвінок наділяли багатьма магічними та символічними властивостями – це і вічне нев'януче кохання, і нестаріюче життя, і захист від нечистої сили, і пам'ять роду.
Барвінком прикрашали свічки та люльки, весільні короваї та вінки молодиць, додавали до традиційних букетів, але й висаджували на могилах.
Ця рослина успішно використовувалася у народній медицині. Однак сік барвінку є отрутою.
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