Його сік - отрута. У Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною (фото)

5 цікавих фактів про барвінку

Барвінок - це одна з найстійкіших вічнозелених рослин, що росте в різних кліматичних умовах. Також він поширений у Чорнобильському заповіднику: росте на лісових галявинах, у чагарниках, цвинтарях, покинутих селах.

Народні назви – могильник, хрещений барвінок.

В Україні барвінок наділяли багатьма магічними та символічними властивостями – це і вічне нев'януче кохання, і нестаріюче життя, і захист від нечистої сили, і пам'ять роду.

Барвінком прикрашали свічки та люльки, весільні короваї та вінки молодиць, додавали до традиційних букетів, але й висаджували на могилах.

Ця рослина успішно використовувалася у народній медицині. Однак сік барвінку є отрутою.

У Чорнобилі зацвів барвінок (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)