Его сок - яд. В Чернобыле зацвело растение, которое украинцы считают магическим (фото)

В Чернобыльском заповеднике весна давно вошла в свои права и природа волшебно ожила. Так, зацвело и растение барвинок, которое очень распространено на этой территории.
Прекрасные фотографии растения показали на странице заповедника в Facebook.
Барвинок - это Одно из самых устойчивых вечнозеленых растений, произрастающее в различных климатических условиях. Также он распространен в Чернобыльском заповеднике: растет на лесных полянах, в зарослях кустарников, кладбищах, заброшенных деревенях.
Народные названия – могильник, крестный барвинок.
В Украине барвинок наделяли многими магическими и символическими свойствами – это и вечная неувядающая любовь, и нестареющая жизнь, и защита от нечистой силы, и память рода.
Барвинком украшали свечи и люльки, свадебные караваи и венки невест, добавляли в традиционные букеты, но и высаживали на могилах.
Это растение успешно использовалось в народной медицине. Однако сок барвинка – является ядом.
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