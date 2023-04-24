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Его сок - яд. В Чернобыле зацвело растение, которое украинцы считают магическим (фото)

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Понедельник 24 апреля 2023 10:09
Его сок - яд. В Чернобыле зацвело растение, которое украинцы считают магическим (фото) В Чернобыле зацвел барвинок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике весна давно вошла в свои права и природа волшебно ожила. Так, зацвело и растение барвинок, которое очень распространено на этой территории.

Прекрасные фотографии растения показали на странице заповедника в Facebook.

5 интересных фактов о барвинке

Барвинок - это Одно из самых устойчивых вечнозеленых растений, произрастающее в различных климатических условиях. Также он распространен в Чернобыльском заповеднике: растет на лесных полянах, в зарослях кустарников, кладбищах, заброшенных деревенях.

Народные названия – могильник, крестный барвинок.

В Украине барвинок наделяли многими магическими и символическими свойствами – это и вечная неувядающая любовь, и нестареющая жизнь, и защита от нечистой силы, и память рода.

Барвинком украшали свечи и люльки, свадебные караваи и венки невест, добавляли в традиционные букеты, но и высаживали на могилах.
Это растение успешно использовалось в народной медицине. Однако сок барвинка – является ядом.

Его сок - яд. В Чернобыле зацвело растение, которое украинцы считают магическим (фото)Его сок - яд. В Чернобыле зацвело растение, которое украинцы считают магическим (фото)Его сок - яд. В Чернобыле зацвело растение, которое украинцы считают магическим (фото)Его сок - яд. В Чернобыле зацвело растение, которое украинцы считают магическим (фото)В Чернобыле зацвел барвинок (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

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