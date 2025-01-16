Ось що робіть з хлібом перед споживанням, щоб він не шкодив фігурі

Хліб часто вважають ворогом під час схуднення, але це не так. Лікар поділився способом, як заморожування хліба може перетворити вуглеводи на клітковину.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Деталі способу

Доктор Карен Аларкон пропонує тим, хто хоче скинути зайві кілограми, заморозити свій хліб, а потім розігріти його перед вживанням. Цей метод не тільки продовжує термін зберігання хліба, але й може похвалитися деякими несподіваними перевагами для здоров’я.

Зміна температури перетворює вуглеводи на "пребіотичну клітковину", яка може покращити мікробіом кишечника, регулювати рівень глюкози та зменшувати стрибки цукру в крові. Ці переваги можуть підвищити концентрацію, рівень енергії та допомогти уникнути переїдання.

Врегулювання рівня глюкози може навіть призвести до покращення сну та здоров’я шкіри. Заморожування хліба також перетворює його легкозасвоювані крохмалі на стійкі, що ускладнює їх розщеплення організмом і підвищує ймовірність їх виведення.

Це зменшує споживання калорій з хліба, одночасно сприяючи травленню та відчуттю ситості після їжі.

Організму легше справлятися з крохмалем, коли він нагрітий, тому розігрівання хліба після того, як він був заморожений, може зменшити здуття живота та гази. Однак лікар попередив, що цей трюк працює, лише якщо ви споживаєте якісний хліб, а саме із закваски та цільнозернового борошна.

Цей температурний трюк також можна застосувати до інших популярних вуглеводів, таких як макарони та рис, просто зваривши їх, а потім охолодивши в холодильнику перед вживанням. Але пам’ятайте, що жодне нагрівання чи заморожування не замінить переваги збалансованої дієти, яка має включати багато овочів і мінімальну кількість ультраоброблених продуктів.

Як вибрати корисний хліб

Під час вибору хліба варто орієнтуватися на такі показники: сорт борошна, кількість різноманітних домішок, солі та цукру.

Краще вибирати хліб, випечений із цільного зерна чи висівковий, адже ньому містяться оболонки, багаті на клітковину, вітаміни групи В, Е, залізо, цинк і селен.