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Їжа для щитовидки: 13 продуктів, які допоможуть уникнути гормональних збоїв

Які продукти корисні для щитоподібної залози (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб покращити роботу щитоподібної залози та захистити її від гормональних збоїв, потрібно включити в раціон корисні продукти.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні симптоми, які свідчать про проблеми зі здоров'ям.

Як зрозуміти, що є проблеми зі щитовидкою

Зміна ваги

Підвищення рівня гормонів призводить до схуднення, а зниження - навпаки, до зайвих кілограмів. У такому разі дієти чи тренування не допоможуть повернутись у форму, але це вдасться після лікування.

Температура

Навіть у деяких здорових людей усталена температура тіла може бути вищою або нижчою від 36,6°. Однак, якщо вона змінилася та довго тримається за межами особистої "норми", ймовірно, це ознака гормонального збою.

Дискомфорт в області шиї

Якщо вам важко дихати, з'явився набряк та відчуваєте невеликі кулясті ущільнення у запалених лімфовузлах, то це можуть бути наслідки збільшення щитовидної залози. 

Сухість шкіри

Це може бути додатковим симптомом для діагностування хвороби. Інші ознаки: лущення шкіри на ліктях і колінах, висипи, подразнення, запалення та підвищена чутливість.

Біль у м'язах

Низький рівень гормонів щитовидної залози призводить до пошкодження нервових закінчень, через що можуть з'являтися судоми, біль у м'язах та оніміння кінцівок.

Які продукти корисні для щитоподібної залози

Ендокринолог Олеся Підмурняк назвала головні продукти для покращення роботи щитоподібної залози:

  • волоські горіхи
  • чорниця
  • хурма
  • коричневий рис
  • шпинат
  • тріска
  • мед
  • морська капуста
  • чорний шоколад
  • авокадо
  • креветки
  • сочевиця
  • лосось

Особливо пильними варто бути жінкам, в яких проблеми з гормонами виникають частіше, ніж у чоловіків.  

Раніше ми повідомляли про три гормони, які сприяють здоровій вазі людини.

Читайте також, що ламке волосся та суха шкіра можуть бути ознаками серйозної проблеми зі здоров'ям.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога Олесі Підмурняк та сайт Harvard Health.

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