Їжа для щитовидки: 13 продуктів, які допоможуть уникнути гормональних збоїв

Щоб покращити роботу щитоподібної залози та захистити її від гормональних збоїв, потрібно включити в раціон корисні продукти.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні симптоми, які свідчать про проблеми зі здоров'ям.
Підвищення рівня гормонів призводить до схуднення, а зниження - навпаки, до зайвих кілограмів. У такому разі дієти чи тренування не допоможуть повернутись у форму, але це вдасться після лікування.
Навіть у деяких здорових людей усталена температура тіла може бути вищою або нижчою від 36,6°. Однак, якщо вона змінилася та довго тримається за межами особистої "норми", ймовірно, це ознака гормонального збою.
Якщо вам важко дихати, з'явився набряк та відчуваєте невеликі кулясті ущільнення у запалених лімфовузлах, то це можуть бути наслідки збільшення щитовидної залози.
Це може бути додатковим симптомом для діагностування хвороби. Інші ознаки: лущення шкіри на ліктях і колінах, висипи, подразнення, запалення та підвищена чутливість.
Низький рівень гормонів щитовидної залози призводить до пошкодження нервових закінчень, через що можуть з'являтися судоми, біль у м'язах та оніміння кінцівок.
Ендокринолог Олеся Підмурняк назвала головні продукти для покращення роботи щитоподібної залози:
Особливо пильними варто бути жінкам, в яких проблеми з гормонами виникають частіше, ніж у чоловіків.
Раніше ми повідомляли про три гормони, які сприяють здоровій вазі людини.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога Олесі Підмурняк та сайт Harvard Health.