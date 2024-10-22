Еда для щитовидки: 13 продуктов, которые помогут избежать гормональных сбоев

Как понять, что есть проблемы со щитовидкой

Изменение веса

Повышение уровня гормонов приводит к похудению, а снижение - наоборот, к лишним килограммам. В таком случае, диеты или тренировки не помогут вернуться в форму, но это удастся после лечения.

Температура

Даже у некоторых здоровых людей устоявшаяся температура тела может быть выше или ниже 36,6°. Однако если она изменилась и долго держится за пределами личной "нормы", вероятно, это признак гормонального сбоя.

Дискомфорт в области шеи

Если вам тяжело дышать, появился отек и чувствуете небольшие шаровидные уплотнения в воспаленных лимфоузлах, это могут быть последствия увеличения щитовидной железы.

Сухость кожи

Это может являться дополнительным симптомом для диагностирования болезни. Другие признаки: шелушение кожи на локтях и коленях, сыпь, раздражение, воспаление и повышенная чувствительность.

Боль в мышцах

Низкий уровень гормонов щитовидной железы приводит к повреждению нервных окончаний, из-за чего могут появляться судороги, боли в мышцах и онемение конечностей.

Какие продукты полезны для щитовидной железы

Эндокринолог Олеся Пидмурняк назвала главные продукты для улучшения работы щитовидной железы:

грецкие орехи

черника

хурма

коричневый рис

шпинат

треска

мед

морская капуста

черный шоколад

авокадо

креветки

чечевица

лосось

Особенно внимательными следует быть женщинам, у которых проблемы с гормонами возникают чаще, чем у мужчин.