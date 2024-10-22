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Еда для щитовидки: 13 продуктов, которые помогут избежать гормональных сбоев

Какие продукты полезны для щитовидной железы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы улучшить работу щитовидной железы и защитить ее от гормональных сбоев, нужно включить в рацион полезные продукты.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных симптомах, свидетельствующих о проблемах со здоровьем.

Как понять, что есть проблемы со щитовидкой

Изменение веса

Повышение уровня гормонов приводит к похудению, а снижение - наоборот, к лишним килограммам. В таком случае, диеты или тренировки не помогут вернуться в форму, но это удастся после лечения.

Температура

Даже у некоторых здоровых людей устоявшаяся температура тела может быть выше или ниже 36,6°. Однако если она изменилась и долго держится за пределами личной "нормы", вероятно, это признак гормонального сбоя.

Дискомфорт в области шеи

Если вам тяжело дышать, появился отек и чувствуете небольшие шаровидные уплотнения в воспаленных лимфоузлах, это могут быть последствия увеличения щитовидной железы.

Сухость кожи

Это может являться дополнительным симптомом для диагностирования болезни. Другие признаки: шелушение кожи на локтях и коленях, сыпь, раздражение, воспаление и повышенная чувствительность.

Боль в мышцах

Низкий уровень гормонов щитовидной железы приводит к повреждению нервных окончаний, из-за чего могут появляться судороги, боли в мышцах и онемение конечностей.

Какие продукты полезны для щитовидной железы

Эндокринолог Олеся Пидмурняк назвала главные продукты для улучшения работы щитовидной железы:

  • грецкие орехи
  • черника
  • хурма
  • коричневый рис
  • шпинат
  • треска
  • мед
  • морская капуста
  • черный шоколад
  • авокадо
  • креветки
  • чечевица
  • лосось

Особенно внимательными следует быть женщинам, у которых проблемы с гормонами возникают чаще, чем у мужчин.

Ранее мы сообщали о трех гормонах, способствующих здоровому весу человека.

Читайте также, что ломкие волосы и сухая кожа могут являться признаками серьезной проблемы со здоровьем.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Олеси Пидмурняк и сайт Harvard Health.

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