Еда для щитовидки: 13 продуктов, которые помогут избежать гормональных сбоев

Чтобы улучшить работу щитовидной железы и защитить ее от гормональных сбоев, нужно включить в рацион полезные продукты.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных симптомах, свидетельствующих о проблемах со здоровьем.
Повышение уровня гормонов приводит к похудению, а снижение - наоборот, к лишним килограммам. В таком случае, диеты или тренировки не помогут вернуться в форму, но это удастся после лечения.
Даже у некоторых здоровых людей устоявшаяся температура тела может быть выше или ниже 36,6°. Однако если она изменилась и долго держится за пределами личной "нормы", вероятно, это признак гормонального сбоя.
Если вам тяжело дышать, появился отек и чувствуете небольшие шаровидные уплотнения в воспаленных лимфоузлах, это могут быть последствия увеличения щитовидной железы.
Это может являться дополнительным симптомом для диагностирования болезни. Другие признаки: шелушение кожи на локтях и коленях, сыпь, раздражение, воспаление и повышенная чувствительность.
Низкий уровень гормонов щитовидной железы приводит к повреждению нервных окончаний, из-за чего могут появляться судороги, боли в мышцах и онемение конечностей.
Эндокринолог Олеся Пидмурняк назвала главные продукты для улучшения работы щитовидной железы:
Особенно внимательными следует быть женщинам, у которых проблемы с гормонами возникают чаще, чем у мужчин.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Олеси Пидмурняк и сайт Harvard Health.